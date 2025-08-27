Рютте заявил о подготовке России и Китая к долгосрочной конфронтации с ЕС
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия и Китай активно готовятся к долгосрочной конфронтации и стратегическому соперничеству с Европейским союзом, наращивая производство военной техники в огромных масштабах.
Как сообщает «Ъ», выступая на церемонии открытия завода Rheinmetall в Германии Рютте подчеркнул, что Москва и Пекин выпускают вооружения не только для демонстрации на парадах, но и для укрепления сфер влияния и силового проецирования.
«И не только для того, чтобы демонстрировать их на больших парадах в Москве и Пекине, а чтобы закреплять сферы влияния, проецировать силу и подрывать международный порядок, основанный на правилах», — сказал генсек НАТО.
Рютте привел конкретные данные: в 2025 году Россия выпустит сотни ракет «Искандер», 1,5 тыс. единиц боевой техники и 3 тыс. бронемашин. Китай, по его словам, уже обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом. Генсек также отметил, что страны НАТО отстают от России и Китая по объему производства оружия, и призвал Европу и США наращивать оборонные мощности.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ ЕС от торгового соглашения с США стал бы праздником для Москвы и Пекина. По ее словам, сделка позволяет избежать торговой войны, которая ослабила бы позиции Европы.