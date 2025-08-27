Рютте заявил о подготовке России и Китая к долгосрочной конфронтации с ЕС

27 августа 2025, 23:18

Фото: iStock/wildpixel

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия и Китай активно готовятся к долгосрочной конфронтации и стратегическому соперничеству с Европейским союзом, наращивая производство военной техники в огромных масштабах.





Как сообщает «Ъ», выступая на церемонии открытия завода Rheinmetall в Германии Рютте подчеркнул, что Москва и Пекин выпускают вооружения не только для демонстрации на парадах, но и для укрепления сфер влияния и силового проецирования.

