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Политолог предсказал операцию Израиля в Ливане после гибели генсека «Хезболлы»

Тарасов: ЦАХАЛ начинает осуществлять операцию по ликвидации Ливана
28 сентября 2024, 17:54
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Ливано-израильский конфликт движется к промежуточной кульминации, рассказал изданию «Лента.ру» востоковед Станислав Тарасов. Собеседник изложил свое мнение, касающееся сценария развития отношений государств. Некоторое время назад эксперт предполагал, что отношения стран развиваются по худшему сценарию.


«Израиль будет полностью переводить под свой контроль Газу, западный берег Иордании и так далее. Сейчас уже израильские СМИ активно обсуждают вопрос о создании так называемого проекта «Большого Израиля». Обнажаются некоторые контуры именно той заварухи, которую мы наблюдаем с октября месяца прошлого года», — прокомментировал Тарасов.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ бил по Бейруту, используя истребители F-15. На штаб шиитской группировки «Хезболлах» скинули больше 80 снарядов, каждый весом в тонну.

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#мир
#израиль
#ливан
#война
#новости
#цахал
Пезешкиан: команду убить лидера «Хезболлы» Насрулу отдали США
США отдали команду Израилю убить лидера «Хезболлы» Насрулу, заявил Пезешкиан
28 сентября 2024, 17:34

Фото: istockphoto/shmooj

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что команду убить лидера движения «Хезболла» Хасана Насруллу отдали США. Об этом иранский лидер заявил 28 сентября в эфире государственного телевидения.
«Мир не должен забывать, что команда была отдана из США. Американцы никогда не смогут снять с себя ответственность», — сказал Пезешкиан.

О ликвидации Хасана Насруллы первой официально заявила армия Израиля. Позже сообщение ЦАХАЛ подтвердили и в самом ливанском движении, где заявили, что их лидер погиб во время израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.

Также сообщалось, что во время удара по Бейруту израильские военные ликвидировали командир сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан.

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#сша
#военные
#армия
#мир
#израиль
#ливан
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Стало известно, какое оружие использовал ЦАХАЛ для ударов по Бейруту
ЦАХАЛ: для ударов по Бейруту использовались истребители F-15
28 сентября 2024, 16:58

Фото: istockphoto/rancho_runner

ЦАХАЛ использовал истребители F-15 для ударов по Бейруту, где базировался подземный штаб шиитской группировки «Хезболлах». Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
Согласно ее данным, самолеты летели выполнять миссию с базы Хацерим ВВС Израиля. По сообщению радиостанции «Галей ЦАХАЛ» «птички» скинули 85 «бомб для разрушения бункеров». Каждый прилетевший на штаб «Хезболлах» снаряд весил тонну.

Перед этим стало известно, что при авиаударах ЦАХАЛа по Бейруту был ликвидирован командир сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан.

Обстановка на границе Ливана и Израиля напряжена с начала конфликта в Газе в 2023 году.

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#израиль
#цахал
#ливан
#война
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Mehr: командир сил «Кудс» КСИР в Ливане погиб при атаке Израиля на Бейрут
28 сентября 2024, 16:39

Фото: istockphoto/Maksym Kapliuk

Во время израильского авиаудара по Бейруту погиб командир сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан. Об этом сообщает Mehr.
«Бригадный генерал, командующий силами «Кудс» в Ливане Аббас Нилфорушан погиб во время удара Израиля по Бейруту вместе с мучеником Хасаном Насруллой», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Бейруте прогремело примерно десять взрывов. Кроме того, при ударе ЦАХАЛ по Бейруту погибло более десяти человек. Больше ста человек получили ранения.

Известно, что обстановка на границе Ливана и Израиля остается напряженной. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призывал ливанцев покидать районы, где хранятся вооружения шиитской группировки «Хезболлах».

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#израиль
#ливан
#война
#цахал
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Песков: ядерная доктрина — ответ Западу на подготовку к войне с Россией
Песков: корректировка ядерной доктрины — зеркальный ответ Западу
28 сентября 2024, 15:59

Фото: Сайт Кремля

В Кремле назвали корректировку ядерной доктрины России зеркальным отражением на действия Запада. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 сентября журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По данным официального представителя, Кремль расценивает заявления должностных лиц на Западе о подготовке к войне с Россией, как официальную позицию стран.
«Мы строим свое понимание о подходах наших визави, или наших партнеров, или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому, да, это абсолютное "зеркало" той позиции, которую они занимают», — заявил Песков.

Президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ 25 сентября. Говоря об «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания», президент подчеркнул, что военная агрессия в отношении Россию со стороны другого государства, которая поддерживается любой ядерной державой, будет рассматриваться как совместное нападение.

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#сша
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#кремль
#песков
#рф
#ядерное оружие
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Минздрав Ливана: при ударах по Бейруту погибли свыше десяти человек
28 сентября 2024, 15:49

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

При авиаударах по Бейруту погибли 11 человек, еще 108 пострадали, сообщили в Минздраве Ливана. Как сообщалось ранее, группировка «Хезболлах» подтвердила гибель своего генсека Хасана Насруллы. Пресс-служба организации отметила, что он был руководителем движения почти три десятка лет.
Накануне пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что Израиль масштабно атаковал главный военный штаб «Хезболлах» в Бейруте. Израильские войска хотели ликвидировать лидеров группировки. Обстановка на ливано-израильской границе в настоящее время напряженная с начала боевых действий в секторе Газа в прошлом году.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с призывом к ливанцам.

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#ливан
#война
#смерть
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В Германии оценили встречу Зеленского с Трампом
Spiegel: Зеленский нервничал во время встречи с Трампом и испытывал дискомфорт
28 сентября 2024, 15:48

Глава киевского режима Владимир Зеленский сильно нервничал и испытывал дискомфорт во время встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Der Spiegel.
«Владимир Зеленский, представ в пятницу перед камерами вместе с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке, выглядел, будто у него скрутило живот», — говорится в материале.
Обозреватели также отметили, что Зеленский очень старательно делал вид, что держит «свои черты лица под контролем».

Кроме того, журналисты подчеркнули, что бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая, стал так реагировать на фоне слов республиканца о его хороших взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным.

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#сша
#владимир зеленский
#дональд трамп
#встреча
#новости
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«Хезболла» подтвердила гибель генсека движения Насруллы
28 сентября 2024, 15:03

Фото: iStock/Ruma Aktar

Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла погиб при израильском авиаударе по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Согласно информации заявления, Насрулла руководил движением на протяжении практически 30 лет. Ранее в Бейруте прогремела серия примерно из 10 взрывов.

Напомним, 27 сентября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари официально заявил, что израильские войска провели масштабную атаку на главный военный штаб «Хезболлы» в Бейруте — целью атаки были лидеры движения. В настоящее время обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в Газе с прошлого года.

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#израиль
#ливан
#смерть
#операция
#конфликт
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В Германии назвали позором выступление Зеленского на встрече с Трампом
Spiegel: выступление Зеленского на встрече с Трампом оказалось позором
28 сентября 2024, 13:24

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Выступление украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с кандидатом на пост президента США от республиканцев Дональдом Трампом стало позором для президента Украины. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.
Согласно информации источника, выступление Зеленского «было низшей точкой в его поездке в США». Встреча Трампа с Зеленским, по оценке издания, продемонстрировала, что между ними «отсутствует химия».

Уточняется, что, когда кандидат в президенты США говорил о хороших отношениях с главой российского государства Владимиром Путиным, предводитель киевского режима «судорожно старался контролировать черты своего лица и пытался выглядеть расслабленным».

Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.

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#встреча
#оон
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В РАН описали «негативные образы» России в учебниках государств СНГ
В учебниках стран СНГ Россию назвали колониальным государством
28 сентября 2024, 12:49

Фото: istockphoto/artisteer

В учебниках стран СНГ Россия представлена колониальным государством, «угнетающим» народы присоединенных территорий. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на исследование института РАН.
Ученые считают, что ложные факты, а также искажение формируют негативное отношение к российской стороне. Кроме того, в казахстанских учебниках критикуют советскую власть. В частности, упоминается голод 1921 года. Что касается политики Российской империи, она в учебниках Казахстана характеризуется «неэффективной и агрессивной».

В учебнике страны Ближнего Востока, а именно, Израиля СССР и Российская империя описаны антисемитскими государствами.

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#мир
#россия
#снг
#учебник
#ран
#новости
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