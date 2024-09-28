Политолог предсказал операцию Израиля в Ливане после гибели генсека «Хезболлы»

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Ливано-израильский конфликт движется к промежуточной кульминации, рассказал изданию «Лента.ру» востоковед Станислав Тарасов. Собеседник изложил свое мнение, касающееся сценария развития отношений государств. Некоторое время назад эксперт предполагал, что отношения стран развиваются по худшему сценарию.
«Израиль будет полностью переводить под свой контроль Газу, западный берег Иордании и так далее. Сейчас уже израильские СМИ активно обсуждают вопрос о создании так называемого проекта «Большого Израиля». Обнажаются некоторые контуры именно той заварухи, которую мы наблюдаем с октября месяца прошлого года», — прокомментировал Тарасов.Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ бил по Бейруту, используя истребители F-15. На штаб шиитской группировки «Хезболлах» скинули больше 80 снарядов, каждый весом в тонну.
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