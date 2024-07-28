«Оппонент с низким IQ»: Трамп оскорбил Харрис

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп оскорбил нынешнего вице-президента Камалу Харрис во время своего выступления на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, передает РИА Новости.
«В этом зале сидят люди с высоким IQ. Мой оппонент имеет низкий IQ, причем я говорю не о нем, я говорю о ней», – сказал Трамп, подразумевая американского президента Джо Байдена и Камалу Харрис.
Дональд Трамп, ранее встретившийся с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил, что если Камала Харрис победит на президентских выборах в США, то мир ждет третья мировая война. Это связано с тем, что Харрис понимает проблемы Ближнего Востока гораздо хуже, чем он сам.
Трамп будет баллотироваться на выборы главы государства в третий раз подряд. Он был официально выдвинут Республиканской партией. Харрис же готовится к президентской гонке после отказа главного кандидата от демократов Джо Байдена участвовать в президентской гонке.
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Александр Климов