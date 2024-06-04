Прокуратура потребовала передать государству велотрек Олимпиады-80

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Генеральная прокуратура РФ требует передать государству велотрек на западе Москвы. Об этом пишет «Коммерсант».
Сообщается, что построен он был к Олимпийским играм 1980 года. Иск в Арбитражный суд был подан 29 мая. Сейчас здание велотрека принадлежит Московской федерации профсоюзов.
Помимо этого, прокуратура потребовала арестовать это имущество, запретить руководству распоряжаться велотреком, позволить Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав. Однако суд удовлетворил только последнее требование. Следующее заседание состоится 24 июля.
Ранее сообщалось, что прокуратура Чувашии проводит проверку в связи с появлением информации о том, что в одном из сел республики перед сдачей ЕГЭ ученикам приходилось раздеваться до нижнего белья. Все случилось в средней школе села Яльчики, где «при осуществлении мероприятий, связанных с пропуском обучающихся в здание, выполнялись функции по пресечению проноса запрещенных предметов в учреждение». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, прокуратура потребовала арестовать это имущество, запретить руководству распоряжаться велотреком, позволить Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав. Однако суд удовлетворил только последнее требование. Следующее заседание состоится 24 июля.
Ранее сообщалось, что прокуратура Чувашии проводит проверку в связи с появлением информации о том, что в одном из сел республики перед сдачей ЕГЭ ученикам приходилось раздеваться до нижнего белья. Все случилось в средней школе села Яльчики, где «при осуществлении мероприятий, связанных с пропуском обучающихся в здание, выполнялись функции по пресечению проноса запрещенных предметов в учреждение». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова