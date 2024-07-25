Известно о тесных контактах между Обамой и Харрис

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Экс-президент США Барак Обама хочет в ближайшее время заявить, что поддерживает кандидатуру американского вице-президента Камалы Харрис на пост главы Белого дома. Об этом, ссылаясь на информаторов, сообщил телеканал NBC News.
«Источники заявили, что Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Харрис и планирует в скором времени выступить в ее поддержку», — говорится в сообщении.
По информации источников, Обама и Харрис тесно контактировали после выдвижения последней в прошлые выходные.
Вместе с тем точной информации, когда Обама сделает соответствующее заявление, нет. Известно лишь, что он не хочет затмить им сегодняшнего хозяина Белого дома Джо Байдена.
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Никита Кротов