Местные СМИ: К Рафаху приближается бронетехника Израиля

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К городу Рафах на юге Газы приближается бронетехника Армии обороны Израиля. Как сообщает Телеграм-канал «360», ссылаясь на местные информагентства, танки ЦАХАЛ прорвал забор анклава в направлении города.
В пресс-службе израильской армии сообщили о нанесении точечных ударов по объектам ХАМАС в восточной части Рафаха.
6 мая ЦАХАЛ начали военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся порядка полутора миллиона палестинцев, которые вынуждены бежать с севера и центральной части сектора.
Ранее глава политюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания сообщил посредникам из Катара и Египта о согласии с их инициативой о прекращении огня в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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6 мая ЦАХАЛ начали военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся порядка полутора миллиона палестинцев, которые вынуждены бежать с севера и центральной части сектора.
Ранее глава политюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания сообщил посредникам из Катара и Египта о согласии с их инициативой о прекращении огня в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак