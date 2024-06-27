«Шайтаны, засевшие в Европе»: Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов

Фото: сайт Кремля
Глава Чеченской Республики пригрозил семьям преступников кровной местью после теракта в Дагестане. Ролик с заявлением опубликован в его Телеграм-канале.
В ходе совещания с руководителями силовых ведомств республики в связи с терактом в соседней республике Кадыров заявил, что чеченские власти видят «этих шайтанов», которые «засели в Европе»
Глава региона подчеркнул, что в Чечне, которая прошла через войну, люди спокойно ходят на работу и возвращаются обратно.
Напомним, в минувшее воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате терактов погиб 21 человек.
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«Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную», — заявил Кадыров.
Глава региона подчеркнул, что в Чечне, которая прошла через войну, люди спокойно ходят на работу и возвращаются обратно.
«Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что «я не знал», не принимаются», — подытожил политик.Помимо этого, Кадыров заявил о готовности оказать любую помощь Дагестану в поиске и поимке преступников, напавших на храм и синагогу, а также убивших священника. Он подчеркнул, что террористы проявили свою истинную подлую и трусливую сущность.
Напомним, в минувшее воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате терактов погиб 21 человек.
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Алина Юрчак