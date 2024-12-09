Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решающий шаг в урегулировании по Украине сделает президент России Владимир Путин. Об этом информирует РИА Новости.
Помимо этого, он добавил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может остановить финансирование наемников на территории спецоперации.
Ранее в Крыму призвали Трампа прекратить поставки оружия Украине. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что заявления Трампа о желании режима Зеленского заключить сделку могут быть восприняты всерьез только при условии прекращения огня. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Ранее в Крыму призвали Трампа прекратить поставки оружия Украине. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что заявления Трампа о желании режима Зеленского заключить сделку могут быть восприняты всерьез только при условии прекращения огня. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова