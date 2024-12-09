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Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выступил с заявлением, в котором призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа начать процесс мирных переговоров по Украине с прекращения поставок натовского оружия киевскому режиму. Об этом информирует РИА Новости.
Смирнов отметил, что заявления Трампа о желании режима Зеленского заключить сделку могут быть восприняты всерьез только при условии прекращения огня со стороны Украины. По его словам, Трампу стоит начать именно с этого на пути возвращения мира на Украину. Он также добавил, что без выполнения этих базовых условий невозможно говорить о прекращении конфликта.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп начал конкретизировать свою внешнеполитическую стратегию по Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп начал конкретизировать свою внешнеполитическую стратегию по Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
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Дарья Осипова