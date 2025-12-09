В Чечне боец получил один миллион рублей от Кадырова за сбитый украинский дрон

09 декабря 2025, 23:39

Кадыров наградил бойца миллионом рублей за сбитый в небе над Чечней БПЛА ВСУ

Рамзан Кадыров (Фото: www.kremlin.ru)

Боец, сбивший беспилотник ВСУ над территорией Чечни, получил благодарственное письмо и денежную премию в один миллион рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Рамзан Кадыров.





Он уточнил, что провел совещание с руководителями, командирами и личным составом силовых ведомств республики и обсудил с ними участившиеся попытки атак украинских БПЛА.



На совещании министр внутренних дел Чечни Аслан Ирасханов доложил, что приняты дополнительные меры по противодействию беспилотникам. Он отметил, что в некоторых случаях сложности создают погодные условия.





«Сбит украинский беспилотник, а боец, действия которого привели к такому результату, отмечен Благодарственным письмом Главы ЧР и денежной премией в размере один миллион рублей», — добавил он.