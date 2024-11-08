Калифорния будет бороться с политикой Трампа

Дональд Трамп (Фото: сайт Дональда Трампа)
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о готовности штата бороться с возможными «незаконными действиями» новой администрации Дональда Трампа, который недавно одержал победу на президентских выборах в США.
Ньюсом, представляющий Демократическую партию, созвал чрезвычайную специальную сессию для укрепления правовых ресурсов штата. Он отметил, что Калифорния не допустит ограничений на гражданские права, репродуктивные свободы и меры по борьбе с изменением климата.
Газета New York Times сообщает, что особое внимание сессии будет уделено финансированию судебных исков, направленных на защиту гражданских свобод, иммигрантов и экологических инициатив Калифорнии, которые могут оказаться под угрозой из-за политики Трампа.
Дональд Трамп, выигравший выборы 5 ноября, стал первым за почти два столетия президентом, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Его победу подтвердили ведущие СМИ, включая Ассошиэйтед Пресс, Fox News и CNN.
Камала Харрис признала свое поражение, а Джо Байден поздравил Трампа с победой.
Окончательное утверждение результатов состоится 6 января новым составом конгресса, а инаугурация запланирована на 20 января.
Читайте также:
В Совфеде ответили, что может предложить Трамп России
Названо ключевое условие для начала переговоров России и США по Украине
В Совфеде прокомментировали планы Трампа по «заморозке линии фронта»
Газета New York Times сообщает, что особое внимание сессии будет уделено финансированию судебных исков, направленных на защиту гражданских свобод, иммигрантов и экологических инициатив Калифорнии, которые могут оказаться под угрозой из-за политики Трампа.
Дональд Трамп, выигравший выборы 5 ноября, стал первым за почти два столетия президентом, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Его победу подтвердили ведущие СМИ, включая Ассошиэйтед Пресс, Fox News и CNN.
Камала Харрис признала свое поражение, а Джо Байден поздравил Трампа с победой.
Окончательное утверждение результатов состоится 6 января новым составом конгресса, а инаугурация запланирована на 20 января.
Читайте также:
В Совфеде ответили, что может предложить Трамп России
Названо ключевое условие для начала переговоров России и США по Украине
В Совфеде прокомментировали планы Трампа по «заморозке линии фронта»
Мария Моисеева