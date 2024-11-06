Назван победитель выборов США в «пророческом регионе»

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Камала Харрис, кандидат от демократов на выборах президента США, обошла Дональда Трампа по голосам на острове Гуам, известном как «пророческий регион», сообщает New York Post.
Несмотря на то, что голоса Гуама не учитываются на национальных выборах, результаты местных выборов часто служат индикатором для социологов, так как с 2004 года остров правильно предсказал победителей всех президентских выборов США.
Выборы в США начались 5 ноября 2024 года, где от демократов баллотируется вице-президент Камала Харрис, а от республиканцев — экс-президент Дональд Трамп.
Однако аналитики воздерживаются от прогнозов, подчеркивая высокую неопределенность итогов.
В ключевых колеблющихся штатах шансы обоих кандидатов примерно равны, что создает напряженность вокруг исхода голосования.
Трамп, комментируя процесс, заявил, что признает поражение, если выборы будут честными, и выразил мнение, что голосование лучше проводить на бумажных бюллетенях для большей надежности.
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Выборы в США начались 5 ноября 2024 года, где от демократов баллотируется вице-президент Камала Харрис, а от республиканцев — экс-президент Дональд Трамп.
Однако аналитики воздерживаются от прогнозов, подчеркивая высокую неопределенность итогов.
В ключевых колеблющихся штатах шансы обоих кандидатов примерно равны, что создает напряженность вокруг исхода голосования.
Трамп, комментируя процесс, заявил, что признает поражение, если выборы будут честными, и выразил мнение, что голосование лучше проводить на бумажных бюллетенях для большей надежности.
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Мария Моисеева