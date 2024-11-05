Жители Диксвилл-Нотч первыми в США проголосовали на выборах

Фото: istockphoto/twinsterphoto
В поселке Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, традиционно стартовали выборы президента США — голосование началось ровно в полночь. Об этом информирует ТАСС.
Представители отеля The Balsams, где расположен избирательный участок, сообщают, что шесть местных жителей стали первыми избирателями, отдавшими свои голоса.
С момента своего возникновения в 1960 году, когда Ричард Никсон и Джон Кеннеди боролись за президентское кресло, Диксвилл-Нотч стал символом начала выборного процесса в стране. Идея проведения голосования в полночь была направлена на привлечение внимания и поддержку бизнеса отеля, и с тех пор этот обычай не утратил своей актуальности.
Результаты голосования в Диксвилл-Нотч будут оглашены практически сразу после завершения процедуры, что позволяет следить за первыми итогами выборов.
Ранее политолог и кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак в беседе с «Радио 1» поделился своими прогнозами относительно результатов президентских выборов.
Читайте также:
«Это очень опасно»: Мадуро предупредил американцев об угрозе перед выборами
CNN: Трамп намеренно искажает слова Харрис в предвыборном ролике
Озвучены результаты финального опроса NBC о поддержке Трампа и Харрис
С момента своего возникновения в 1960 году, когда Ричард Никсон и Джон Кеннеди боролись за президентское кресло, Диксвилл-Нотч стал символом начала выборного процесса в стране. Идея проведения голосования в полночь была направлена на привлечение внимания и поддержку бизнеса отеля, и с тех пор этот обычай не утратил своей актуальности.
Результаты голосования в Диксвилл-Нотч будут оглашены практически сразу после завершения процедуры, что позволяет следить за первыми итогами выборов.
Ранее политолог и кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак в беседе с «Радио 1» поделился своими прогнозами относительно результатов президентских выборов.
Читайте также:
«Это очень опасно»: Мадуро предупредил американцев об угрозе перед выборами
CNN: Трамп намеренно искажает слова Харрис в предвыборном ролике
Озвучены результаты финального опроса NBC о поддержке Трампа и Харрис
Дарья Осипова