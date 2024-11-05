Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис могли бы положить конец украинскому конфликта, но не желают этого делать. Такое заявление сделал американец Дэниэл Мартиндейл, помогающий ВС РФ во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории, передавая данные для ударов по военным объектам Киева.