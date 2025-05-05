Кандидат от правящей коалиции Румынии Антонеску признал поражение в первом туре выборов

Фото: istockphoto/roibu
Кандидат от правящей коалиции Румынии Крин Антонеску признал своё поражение в первом туре выборов на пост главы государства. По предварительным данным, он уступает кандидату от оппозиции Джеордже Симиону и мэру Бухареста Никушору Дану.
Выборы президента Румынии прошли в воскресенье 4 мая, они проводятся раз в пять лет. После подсчёта 98,22% голосов стало понятно, что Антонеску может не пройти во второй тур — со второго места его потеснил глава администрации румынской столицы Дан, набравший 20,74% голосов избирателей, сообщает портал Hotnews. У кандидата от правящей коалиции 20,54% голосов и разрыв продолжает увеличиваться.
Лидирует с большим отрывом лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион. За него свои голоса отдали 40,28% избирателей. Симион является противником ЕС и выступает против поддержки Киева в украинском конфликте.
Второй тур президентских выборов в Румынии пройдёт 18 мая. Для победы в нём одному из кандидатов на пост президента достаточно будет набрать простое большинство голосов избирателей.
Читайте также:
Макрон захотел повлиять на выборы нового Папы Римского, пишут СМИ
Главой администрации Хельсинки станет русскоязычный депутат
Путин предложил вариант проведения выборов на Украине
Лидирует с большим отрывом лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион. За него свои голоса отдали 40,28% избирателей. Симион является противником ЕС и выступает против поддержки Киева в украинском конфликте.
Второй тур президентских выборов в Румынии пройдёт 18 мая. Для победы в нём одному из кандидатов на пост президента достаточно будет набрать простое большинство голосов избирателей.
Читайте также:
Макрон захотел повлиять на выборы нового Папы Римского, пишут СМИ
Главой администрации Хельсинки станет русскоязычный депутат
Путин предложил вариант проведения выборов на Украине
Александр Бойцов