Кандидат от правящей коалиции Румынии Антонеску признал поражение в первом туре выборов

На Глобальной конференции Института Милкена в Беверли-Хиллз Илон Маск, куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США, высказал мнение о необходимости внедрения искусственного интеллекта в государственные структуры. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.