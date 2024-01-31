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Кандидат от РПСС Андрей Богданов отказался от участия в выборах президента РФ

31 января 2024, 12:44
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Андрей Богданов, представляющий Российскую партию свободы и справедливости (РПСС) снял свою кандидатуру с выборов президента Российской Федерации. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщил заместитель председателя органа Николай Булаев.
Только сегодня, 31 января, выдвиженец от РПСС предоставил в Центризбирком 20 коробок со 105-ю тысячами подписей граждан, поддержавших его кандидатуру. Представителям прессы Богданов сообщил, что общее количество подписей в его поддержку превысило 168 тысяч.

Отказ от участия в предвыборной гонке кандидат объяснил тем, что изначально не стремился одержать победу в борьбе за пост президента. Основной целью своей избирательной компании Андрей Богданов назвал повышение узнаваемости и увеличение популярности Российской партии свободы и справедливости, которую он представляет, перед парламентскими выборами в 2026 году.


Стоит отметить, что Богданов стал уже третьим кандидатом на пост президента РФ, отказавшимся от предвыборной борьбы. Ранее это сделали лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, заявивший о своей безоговорочной поддержке Путина, и выдвиженец от Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова.

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В Кремле следят за новостями о Залужном
Песков: Кремль следит за ситуацией, складывающейся вокруг Залужного
31 января 2024, 13:23

Фото: сайт Кремля

В Кремле следят за новостями о главкоме ВСУ Валерии Залужном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, следят. Пока много вопросов. У киевского режима много проблем, там все неладно - это однозначно», - так Песков ответил на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг Залужного.

По его словам, к росту противоречий в рядах киевского режима привели провал контрнаступления ВСУ и проблемы на поле боя.

Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».

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* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Нидерланды, ФРГ и Польша создадут военный коридор для войск НАТО
31 января 2024, 13:17

Фото: istockphoto/Bjoern Wylezich

Германия, Польша и Нидерланды намерены улучшить рамочные условия для свободной переброски войск НАТО на восточный фланг альянса. С этой целью представители трёх указанных государств подписали соглашение о создании так называемого модельного коридора.
Этот договор устранит бюрократические препятствия и будет способствовать быстрому трансграничному передвижению войск к восточным рубежам Североатлантического альянса, сообщает информационное агентство DPA. В публикации указано, что договор подразумевает унификацию требований к транспортировке войск и сокращение сроков оформления документов.

Агентство сообщает также, что денежные средства на расширение и совершенствование военной транспортной инфраструктуры будут поступать в том числе и от Евросоюза. Со стороны Германии соглашение было подписано статс-секретарём министерства обороны ФРГ Зимтье Мёллер. Глава Минобороны Борис Писториус не смог присутствовать на встрече, с коллегами по альянсу, посвящённой созданию «военного Шенгена», по причине болезни.

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В Китае заявили, что Пекин продолжит поддерживать Москву в украинском конфликте
Министр обороны Китая: Пекин поддержит Москву в украинском вопросе
31 января 2024, 12:56

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Китай не перестанет поддерживать Россию по украинскому конфликту, несмотря на давление США и поставленному под угрозу сотрудничеству Пекина с ЕС в области обороны. Такое заявление сделал глава Минобороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу в режиме видеоконференцсвязи.
«Оказали вам поддержку на счет украинского вопроса - несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики», - заявил Дун Цзюнь.

Он подчеркнул, что США и Европа не смогут помешать сотрудничеству России и Китая. По его словам, в Пекине четко понимаю, что на протяжении последних лет США и другие страны Запада пытаются изолировать Россию. Таким образом, министр обороны КНР отметил, что его страна старается оказать РФ решительную поддержку.

Дун Цзюнь также добавил, что Россия и Китай являются ключевыми и важнейшими силами в мире, и должны «решительно ответить на глобальные вызовы».

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Госдума приняла в третьем чтении закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
31 января 2024, 12:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла в третьем чтении закон о конфискации имущества за распространение недостоверной информации о деятельности Вооружённых сил РФ.
Изменения коснутся Уголовного кодекса РФ.

За принятие закона единогласно проголосовали все 377 участников заседания в Госдуме. Они отметили, что данный вопрос неоднократно выносился на обсуждение, поэтому голосами абсолютного большинства был принят.

Уточняется, что наказание в виде конфискации имущества последует за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной простив безопасности России, а также за распространение недостоверной информации о деятельности российской армии.

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Кандидат на пост президента РФ Борис Надеждин сдал подписи в Центризбирком
31 января 2024, 12:26

Фото: istockphoto/nemchinowa

Кандидат на пост президента Российской Федерации от партии «Гражданская инициатива» сдал необходимое количество подписей поддерживающих его граждан в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).
На данный момент ЦИК зарегистрировал в качестве официальных претендентов на президентское кресло действующего главу государства Владимира Путина, лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Государственной думы, кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова и представителя партии КПРФ Николая Харитонова, напоминает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Накануне кандидаты предоставили декларации о доходах за период с 2017 по 2022 год, как это положено по закону. Центризбирком рассматривает доходы и налоговые отчисления претендентов на пост главы государства за шесть лет, предшествующих году назначения выборов. Больше всех денег за это время заработал Владислав Даванков — 76,9 миллиона рублей. Действующий президент РФ на втором месте. Владимир Путин задекларировал 67,6 миллиона рублей.

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В МИД РФ назвали «мирную формулу Зеленского» невыполнимым ультиматумом
Лавров назвал невыполнимым ультиматумом «мирную формулу Зеленского»
31 января 2024, 11:22

Фото: сайт Кремля

Навязываемая Западом «Мирная формула» президента Украины Владимира Зеленского является невыполнимым ультиматумом для России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что США вместе со своими союзниками активно продвигают международному сообществу «Мирную формулу» Зеленского. Они утверждают, что это единственный вариант для урегулирования конфликта.

Лавров подчеркнул, что это не что иное, как ультиматум России, который невыполним. По словам главы МИД РФ, это очевидно для всех, кому США презентуют такой ход.

Также глава ведомства отметил, что Запад больше не доминирует в определении международной повестки.

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#конфликт
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«Агония»: в МИД РФ прокомментировали слухи об отставке главкома ВСУ Залужного
Захарова: слухи об отставке главкома ВСУ Залужного говорят об агонии Киева
31 января 2024, 10:09

Фото: iStock/shipov

Украинские власти находятся в агонии, о чём говорит ситуация с возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что слухи об отставке главкома украинской армии начали распространяться в интернете с 29 января. При этом власти страны не дали официального подтверждения этой информации.

По словам Захаровой, такие сообщения есть ни что иное, как явная агония украинских властей. Она отметила, что это означает полный распад государственности, включающей в себя как рычаги управления, так и всю систему управления.

Также представитель ведомства добавила, что Зеленский уже избавился от той команды, с которой пришёл к власти. По её словам, киевские власти дойдут в самоуничтожении друг друга до конца.

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#всу
#украина
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Сальдо раскрыл, в чем Украина просчиталась с атакой на Ил-76
Сальдо: Киевский режим просчитался, приказав сбить российский самолет Ил-76
31 января 2024, 07:35

Фото: istock / Alexey Kartsev

Украинское правительство просчиталось, отдав приказ сбить российский Ил-76 в Белгородской области со своими же военнопленными бойцами на борту. По плану было обвинить РФ и запугать украинцев. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

Как утверждает Сальдо, попытка Киева не увенчалась успехом и власти «заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться». Он отметил, что власти хотели обвинить РФ, как будто она сама сбила свое воздушное судно.

«Потом начали говорить, что там были ракеты. Потом начали говорить, что это не мы вообще», — отметил политик.
Кроме того, он указал, что ВСУ обстреливают свои территории, а грешат на Россию.

Напомним, 24 января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором находилось 65 украинских военнопленных. Ранее сообщалось, что данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на самолет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#ракеты
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Сырский вслед за Будановым отказался занять пост главкома ВСУ вместо Залужного
Times: Сырский, и Буданов отказались заменить Залужного на посту главкома ВСУ
31 января 2024, 07:05

Фото: istock / Michele Ursi

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский отказался от предложения президента Украины Владимира Зеленского занять должность главнокомандующего украинской армии вместо Валерия Залужного. Об этом информирует The Times, ссылаясь на истчоники.

До этого от назначения на пост главкома ВСУ отказался начальник Главного управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов.

Издание также сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский передумал увольнять Залужного после давления со стороны других военачальников и международных партнеров.

Ранее киевский политолог Михаил Гончар заявил, что украинский глава Владимир Зеленский рисковал оказаться в нестабильной ситуации при увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лидер израильской оппозиции призвал к пересмотру отношений с Москвой из-за Газы
#пост
#страны
#всу
#украина
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Достижения.рф