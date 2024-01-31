Кандидат от РПСС Андрей Богданов отказался от участия в выборах президента РФ

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Андрей Богданов, представляющий Российскую партию свободы и справедливости (РПСС) снял свою кандидатуру с выборов президента Российской Федерации. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщил заместитель председателя органа Николай Булаев.
Только сегодня, 31 января, выдвиженец от РПСС предоставил в Центризбирком 20 коробок со 105-ю тысячами подписей граждан, поддержавших его кандидатуру. Представителям прессы Богданов сообщил, что общее количество подписей в его поддержку превысило 168 тысяч.
Отказ от участия в предвыборной гонке кандидат объяснил тем, что изначально не стремился одержать победу в борьбе за пост президента. Основной целью своей избирательной компании Андрей Богданов назвал повышение узнаваемости и увеличение популярности Российской партии свободы и справедливости, которую он представляет, перед парламентскими выборами в 2026 году.
Стоит отметить, что Богданов стал уже третьим кандидатом на пост президента РФ, отказавшимся от предвыборной борьбы. Ранее это сделали лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, заявивший о своей безоговорочной поддержке Путина, и выдвиженец от Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова.
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Отказ от участия в предвыборной гонке кандидат объяснил тем, что изначально не стремился одержать победу в борьбе за пост президента. Основной целью своей избирательной компании Андрей Богданов назвал повышение узнаваемости и увеличение популярности Российской партии свободы и справедливости, которую он представляет, перед парламентскими выборами в 2026 году.
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Александр Бойцов