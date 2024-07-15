«Кандидат-супергерой»: в РАН указали на необходимость смены тактики демократов в США

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Представителям Демократической партии США следует пересмотреть предвыборную тактику после покушения на республиканца Дональда Трампа. Об этом главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев сообщил в беседе с РБК.
До покушения демократы придерживались тактики обращения внимания на женщин и этнические меньшинства и представляя Трампа в виде злодея. Теперь же, по словам Васильева, нужен такой кандидат, который под пулями вёл бы себя в рамках канонических американских сериалов о супергероях.
В настоящее время на фоне покушения на Трампа давление на нынешнего главу государства спало. Однако оно может вскоре вновь возрасти. Меньше месяца остаётся до съезда партии, где нужно будет точно определиться с кандидатом. А до самих выборов – около четырёх месяцев. Всё это говорит о том, что против демократов работает время. Если они захотят сменить Байдена, то уже вряд ли успеют раскрутить нового кандидата.
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Анастасия Чинкова