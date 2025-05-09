Кандидат в президенты Румынии Симион требует от Украины компенсацию за Patriot

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Кандидат в президенты Румынии и победитель первого тура выборов Джордже Симион потребовал от Украины компенсацию за переданную систему ПВО Patriot. Об этом сообщает Digi24.
«Мы хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях. Мы не знаем, что эта компенсация будет означать, будет ли она отражена в контрактах, зерне или других вопросах. Но за систему Patriot, подаренную Клаусом Йоханнисом, и другие расходы, которые румыны сделали из собственного кармана, мы должны получить взаимную выгоду», — заявил Симион.
Помимо этого политик отметил, что теперь Румыния не будет выделять средства другим странам. При этом на вопрос о том, будет ли страна голосовать за новые пакеты помощи для Украины, Симион не ответил. Ранее политик выступал против дальнейшей поддержки киевского режима.
Напомним, что США отменили безвизовый режим с Румынией. Решение об его введении принимала администрация бывшего американского президента Джо Байдена.
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