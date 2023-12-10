Партия «Яблоко» начала сбор подписей за своего кандидата в президенты РФ

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Инициативная группа партии «Яблоко» приступила к сбору подписей за выдвижение на выборы президента России председателя Федерального политического комитета партии Григория Явлинского. Об этом он сам заявил в ходе 22 съезда фракции.
По его словам, чтобы людям не страшно было ставить подписи, они собираются не за мир и свободу, а за выдвижение кандидата.
Явлинский отметил, что необходимо набрать 10 миллионов подписей, а это 10% всех избирателей.
Также политик рассказал, что при предыдущих выдвижениях на пост главы государства, он заранее предупреждал россиян о том, что будет.
Напомним, что согласно постановлению Совета Федерации, выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года.
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Явлинский отметил, что необходимо набрать 10 миллионов подписей, а это 10% всех избирателей.
Напомним, что согласно постановлению Совета Федерации, выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года.
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Анастасия Чинкова