Сенатор Майкл Ли призвал США выйти из НАТО чтобы избежать «исламистской войны»

02 сентября 2025, 00:11

Фото: Istock/rarrarorro

Американский сенатор-республиканец Майкл Ли заявил, что Соединенным Штатам необходимо выйти из НАТО, чтобы не быть втянутыми в «исламистскую войну» в Европе, прокомментировав митинги мигрантов в Германии.