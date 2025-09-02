Сенатор Майкл Ли призвал США выйти из НАТО чтобы избежать «исламистской войны»
Американский сенатор-республиканец Майкл Ли заявил, что Соединенным Штатам необходимо выйти из НАТО, чтобы не быть втянутыми в «исламистскую войну» в Европе, прокомментировав митинги мигрантов в Германии.
Сенатор от штата Юта Майкл Ли предупредил в соцсети X, что если США не покинут НАТО в ближайшее время, они горько пожалеют об этом. Он связал эту необходимость с нестабильностью в Европе, включая недавние миграционные протесты в Германии.
Ранее телеканал TV2 сообщил, что Дания может расторгнуть оборонное соглашение с США о размещении войск, если Вашингтон выйдет из альянса.
Это заявление отражает растущую напряженность внутри НАТО, где страны обсуждают увеличение военных расходов до 5% ВВП к 2035 год.
