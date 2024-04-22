США пообещали Украине новый пакет военной помощи

Фото: сайт Белого дома
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден заверил его в передаче ВСУ новых пакетов «оборонной помощи» в скором времени. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на данные Белого дома.
«Провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом… Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности», — написал украинский лидер в своем Телеграм-канале.Отмечается, что первоначально американские власти будут стремиться к тому, чтобы Украина могла обеспечить «свои неотлагательные потребности» в противовоздушной обороне.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что США выделили деньги Украине для усиления собственной оборонной мощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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