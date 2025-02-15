Захарова призвала Corriere della Sera опровергнуть свой фейк о ее шоппинге

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Российский дипломат Мария Захарова призвала итальянскую газету Corriere della Sera опровергнуть свой фейк.
Издание разместило материал, где сказано, что Захарова, будучи под санкциями Запада, якобы носит брендовые вещи, а также посещает магазины в Дубае.
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«…Я ношу отечественное и покупаю вещи в России. Рада, что это оценил и ваш сотрудник с фамилией Валентино (…) Я же ни разу в жизни не ездила на шоппинг ни в Италию, ни в другую страну. У меня другие интересы. Музей, балет, кино, литература, поэзия, дизайн, садоводство, кое-что из традиционных ценностей, например общение, — вот это мое. Но не шоппинг», — написала официальный представитель российского МИДа в личном Telegram-канале.Ранее Мария Захарова заявила, что Запад сделал с Украиной. Подробнее в материале «Радио 1».
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Никита Кротов