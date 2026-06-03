Kaspersky помог Интерполу арестовать более 200 киберпреступников в регионе MENA

03 июня 2026, 07:31

Фото: iStock/imranahmedsg

Вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова сообщила, что компания помогла Интерполу арестовать более 200 киберпреступников в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом пишет РИА Новости.