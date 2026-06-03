Kaspersky помог Интерполу арестовать более 200 киберпреступников в регионе MENA
Вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова сообщила, что компания помогла Интерполу арестовать более 200 киберпреступников в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом пишет РИА Новости.
По её словам, в операции участвовали представители 13 стран. Сейчас еще около 400 человек проходят подозреваемыми по делам о соучастии. Она уточнила, что злоумышленники применяли фишинговые и более сложные схемы для хищения крупных сумм у граждан. Кулашова подчеркнула, что такие преступления имеют большой социальный эффект.
Компания предоставила Интерполу инструменты киберразведки и технические данные по наиболее вероятным векторам атак. Это помогло предотвратить новые кибератаки в регионе.
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