Трамп раскрыл, что мешает Байдену выйти из президентской гонки

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп убеждён, что нынешнему главе государства Джо Байдену из предвыборной гонки мешает выйти только его эго. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.
По словам бывшего президента США, администрация Байдена якобы прикрывает главу государства, а его статус позволяет членам семьи отлично себя чувствовать, поэтому они не спешат давить на него.
Напомним, что разговоры о необходимости выхода Байдена из президентской гонки участились после его неудачных дебатов с Трампом, которые состоялись в ночь на 28 июля в Атланте.
Несмотря на это, Байден в понедельник заявил, что намерен продолжать участие в выборах.
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Напомним, что разговоры о необходимости выхода Байдена из президентской гонки участились после его неудачных дебатов с Трампом, которые состоялись в ночь на 28 июля в Атланте.
Несмотря на это, Байден в понедельник заявил, что намерен продолжать участие в выборах.
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Анастасия Чинкова