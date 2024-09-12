Киберэксперт Бедеров допустил использование Харрис скрытых наушников

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Руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров заявил, что кандидат в президенты США Камала Харрис могла использовать скрытые наушники во время дебатов с соперником в предвыборной гонке Дональдом Трампом.
«Я не отметил бы какое-то торможение. Кандидатов такого уровня никто бы не стал проверять, залезать им в уши, сканировать радиочастотным сканером и т. д. Поэтому принести они могли всё что угодно, а наушник мог быть также замаскирован даже в виде обруча на голове, в виде чего угодно, потому что звуковой сигнал внутрь черепа может передаваться различными каналами», — прояснил в беседе с RT Бедеров.
Дол этого председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказывал мнение о том, что западные санкции в отношении IT-сектора России на вряд ли затронут рядовых граждан.
«Есть базовая гипотеза, что санкции касаются либо юридических лиц, либо частных – но поименно. Это общемировая практика. Соответственно, формально никто санкции на всех граждан России не накладывает. И когда какие-то компании заявляют, что удалят всех русскоязычных пользователей, это их частная инициатива», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Клименко.
Ранее Герман Клименко пояснял, что белые хакеры – это обычные программисты, которые могут получить доступ к структурам и кодам сайта, к базам данных и найти там ошибки.
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