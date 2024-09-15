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Чиновники Украины надеются, что перспективный крах республиканской энергетики перевесит опасения в отношении напряженности с Россией у Вашингтона, который пока не разрешил киевскому режиму бить вглубь РФ дальнобойными вооружениями, пишет Politico.
«Украинские чиновники надеются, что перспективы краха энергетической системы в конечном счете перевесят опасения Вашингтона в отношении эскалации», — сказано в материале.Ранее экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая, заявлял, что западные союзники пока так и не дали разрешения бить по России дальнобойными вооружениями. Глава киевского режима обещал представить американским властям некий «победный план».
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