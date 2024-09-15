Киевский режим не получил от США разрешения бить вглубь российских территорий западным оружием. Об этом в беседе с журналистами CNN заявил экс-президент Украины Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая.
До этого журналисты телеканала ABC, ссылаясь на неназванный источник среди украинских чиновников, сообщали, что глава киевского режима отдал главному дипломату США Энтони Блинкену перечень возможных целей боевиков ВСУ на территории РФ.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили от ВСУ населенный пункт Борки под Курском.
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Никита Кротов