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Киеву не разрешили бить западным оружием вглубь РФ

Зеленский сообщил, что США не разрешили Киеву бить западным оружием вглубь РФ
15 сентября 2024, 18:42

Киевский режим не получил от США разрешения бить вглубь российских территорий западным оружием. Об этом в беседе с журналистами CNN заявил экс-президент Украины Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая.
До этого журналисты телеканала ABC, ссылаясь на неназванный источник среди украинских чиновников, сообщали, что глава киевского режима отдал главному дипломату США Энтони Блинкену перечень возможных целей боевиков ВСУ на территории РФ.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили от ВСУ населенный пункт Борки под Курском.



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Исповедь экс-сотрудницы: Что скрывает OnlyFans и на что идут порномодели ради легких денег
15 сентября 2024, 18:55

Фото: istock / M-Production

Путешествия, вечеринки, дорогие подарки от поклонников — соцсети знаменитостей OnlyFans усыпаны подобными фото. Но что на самом деле скрывается за ними? В материале «Радио 1» расскажем, с чем сталкиваются порномодели, желая заработать легких денег.

«Вербовка» моделей и операторов

Виктория Синис работала маркетологом в крупном агентстве Австралии, которое занимается продвижением моделей на OnlyFans. В ее обязанности входил поиск эффектных девушек для дальнейшего предложения сотрудничества.

Компания интересовалась блогершами, у которых было меньше двух миллионов подписчиков — менее влиятельные и не очень обеспеченные девушки были в приоритете. Согласившимся обещали роскошную жизнь — элитные вечеринки, шикарные банкеты и общение со знаменитостями.

Вместе с этим модели должны были много работать — ежедневно публиковать от 20 роликов в Instagram* и TikTok. За счёт активности девушки быстро набирали популярность и уже не могли отвечать всем поклонникам — тогда в дело вступали операторы чата из третьих стран, притворяющиеся девушками.

Компания нанимала много мужчин и даже покупала для них дома, откуда они должны были работать. Сотрудники общались от лица моделей по 12-14 часов в сутки, иногда даже без выходных. За час такого общения они получали от 2 до 5 долларов (от 180 до 452 рублей), пояснила Синис.

Цель оператора — выманить как можно больше денег у подписчика. Для этого их учили общаться в женской манере. Виктория наблюдала за тем, как они беседуют с пользователями, и подсказывала, как нужно отвечать в той или иной ситуации.

«По сути, это работа в сфере продаж», — уточнила экс-сотрудница компании.
Фото: istock / Fokusiert

Градация моделей

В агентстве, где работала Виктория, модели делились на 5 категорий. В первую входили девушки, которые позировали в купальниках. Представительницы второй группы публиковали материалы с телом, прикрытым тканью или чем-то еще.

Самыми востребованными считались модели из остальных групп. В третьей группе девушки снимались полностью голыми, а в четвертой и пятой участвовали в различных сексуальных действиях. Блогерши из четвертой группы отличались от коллег из пятой только тем, что не занимались анальным сексом.

Наибольшую прибыль агентству приносили девушки, выглядящие младше 20. Если девушка казалась старше, то ее просили врать и называть возраст 18 лет.

Заставляли сниматься в порно

При трудоустройстве Виктория Синис не до конца понимала, как работает эта сфера. К слову, в агентство ее пригласил один из знакомых.

«Я знала, что люди получают там много денег. (…) Я думала, что это просто еще один способ заработка для создателей контента», — призналась она.
За время работы в OnlyFans-агентстве Виктория повидала много девушек, которые испытывали и финансовые, и эмоциональные проблемы. С ее слов, большинство заставляли сниматься в порно парни и супруги, поскольку им казалось, что это легкий способ заработка.

«Также были девушки, которые говорили: "Я ненавижу это [OnlyFans]. Это отстой. Я больше не хочу этим заниматься. Я устала, у меня тревога, это ужасно"», — вспоминает Виктория.
Фото: istock / SB Arts Media

Женщина, как товар

Маркетолог призналась, что никогда не смотрела контент для взрослых, но однажды ее заставили пересмотреть откровенные видео с девушками. Тогда она осознала, что модели воспринимаются как «товар с ценником».

«Я была очень расстроена», — описала она свои чувства.
Синис также была шокирована историей женщины, которая ненавидела эту работу и хотела уйти, но совершенно ничего больше не умела.

Обратная сторона OnlyFans раскрылась перед австралийкой в полной мере, когда она ближе познакомилась с подписчиками и их странными, а порой отвратительными, запросами. Поклонники утверждали, что они заплатили девушке за ее тело и хотят увидеть его.

«OnlyFans позиционирует себя как платформа для сексуального раскрепощения, творчества и искусства. Это ложь, это секс-работа», — заявила Синис.
Фото: istock / M-Production

Преследующее чувство вины

Однажды Синис листала страницу такой модели и представила, что одна из ее маленьких племянниц вырастет и начнет выкладывать откровенный контент на платформу. Виктория задумалась о том, что ее работа может быть неправильной.

Она пообщалась с коллегами и спросила их мнение. Один из них сказал, что OnlyFans — это безопасное место для людей, которые любят порнографию. Ответ не устроил девушку и она продолжила испытывать чувство вины.

Чтобы понять природу свои чувств, Синис решила сделать полезное дело и наткнулась на программу помощи беженцам при церкви. Там австралийка попала на лекцию, посвященную гиперсексуализации культуры и опасности OnlyFans для молодёжи.

В конце лекции Виктория подошла к спикеру и призналась в работе в OnlyFans-агентстве и сопутствующем чувстве вины. После беседы с лектором о секс-индустрии и ее влиянии на общество Синис решила изменить свою жизнь

«Все вокруг было черно-белым, и вдруг я стала видеть все в цвете», — описала она свои ощущения.
Девушка оборвала связи со всеми знакомыми из секс-индустрии и уволилась из компании. Сейчас она выступает в Австралии с лекциями и рассказывает о темной стороне «свободной» платформы.

Виктория также основала организацию Creating Gems, помогающая девушкам понять свою внутреннюю ценность. Теперь она стремится убедить женщин по всему миру, что они созданы для гораздо большего, чем порно-съемки.

«Я думаю, что в сердцах тех, кто вовлечен в это [OnlyFans], будь то создатели или подписчики, есть глубокий стыд. Они как будто попали в замкнутый круг. Они гонятся за чем-то, думая, что это принесет им свободу или счастье, но все это только тянет их на дно», — огорченно отметила австралийка.

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Аналитик Модаббер: Ракетный удар хуситов по Израилю станет посланием Западу
15 сентября 2024, 18:42

Фото: istockphoto/bpawesome

Удар баллистической ракеты по военному объекту в Тель-Авиве, нанесённый представителями йеменского мятежного движения «Ансар Алла» в воскресенье, является своеобразным посланием Израилю и странам Запада.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер. Эксперт считает, что хуситы таким образом отправили сигнал государствам Запада, чтобы они убедили Израиль вывести свои войска из сектора Газа и заключили с палестинцами окончательное перемирие.

Специалист подчеркнул, что сегодняшняя атака военного крыла движения «Ансар Алла» говорит о том, что хуситы достигли достаточно высокой технологической мощи в военной сфере. По заявлению представителей движения, ракета поразила военный объект в районе Яффа, а сам удар вынудил около двух миллионов израильтян спуститься в бомбоубежище.

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#хуситы
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Посольство США в Анкаре прокомментировало желание Турции вступить в БРИКС
Посольство США в Анкаре: Вступление Турции в БРИКС — её внутреннее дело
15 сентября 2024, 17:55

Фото: istockphoto/chrisman

Турция является независимым суверенным государством, следовательно она может устанавливать отношения с тем, с кем захочет. Решение присоединиться к БРИКС является исключительно внутренним делом страны.
С таким заявлением выступило посольство США в Анкаре. Временный поверенный в делах американского посольства в Турции Майкл Голдман сказал, что ни у него самого, ни у его страны нет своего видения по этому вопросу. Тем не менее, по его словам, Вашингтон уверен в сохранении прочных двусторонних отношениях с Турцией и в оборонных отношениях в качестве двух сильных партнёров по НАТО.

Ранее помощник президента РФ Дмитрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, которая будет рассмотрена. Также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил предложение принять участие в саммите БРИКС и принял его.

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#брикс
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Дания поставила Украине первую артиллерию
Поульсен: Минобороны Дании впервые заказало у Киева 18 артсистем «Богдана»
15 сентября 2024, 17:08

Фото: istockphoto/nantonov

Договор на производство артустановок «Богдана» впервые заключила Дания с военно-промышленным комплексом Украины, первые вооружения в количестве 18 единиц уже переданы Киеву, сообщил в эфире украинского телеканала «Рада» глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен.
«Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям — прим. ред.) на производство 18 артиллерийских систем «Богдана», а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам», — сказал военный чиновник.
Поульсен подчеркнул, что закупать оружие в украинской республике, осуществляя техподдержку вооружений удобнее, потому что менее затратно.

Недружественные к РФ страны стали помогать Украине после начала российской спецоперации в Донбассе в феврале 2022 года.

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#мир
#украина
#оружие
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На Западе предупредили Джонсона за призывы бить по России
Журналист Чей Боуз: выступающие за удары по РФ спрячутся в бункерах
15 сентября 2024, 16:50

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Выступающие за одобрение Украине бить вглубь РФ западным оружием спрячутся в бункерах, уверен ирландский журналист Чей Боуз. Свое мнение он выразил в соцсетях.
«Все они окажутся в хорошо оборудованных правительственных бункерах, если российская ракета поразит Лондон», — говорится в публикации Боуза.
Таким образом публицист отреагировал на сообщения о том, что пятеро отставных глав британского Минобороны, а также бывший премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон призвали нынешнего главу кабмина Великобритании Кира Стармера одобрить киевскому режиму применение Storm Shadow для ударов по РФ без согласия Вашингтона.

Ранее сообщалось, что ракеты Storm Shadow способны в теории добить до 14 российских аэродромов.

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#мир
#украина
#россия
#ракетный удар
#великобритания
#новости
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Советник Зеленского: «Победный план» Украины не предусматривает прекращение огня
Советник Зеленского опроверг остановку огня в «победном плане» Киева
15 сентября 2024, 16:36

Советник президента Украины Владимира Зеленского коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг данные о пункте с прекращением огня в «победном плане» Киева. Опровержение 15 сентября передало издание «Украинская правда».
«Победный план» или мирный план Зеленский намерен представить в США действующему лидеру Джо Байдену, а также участникам президентской гонки Дональду Трампу и Камале Харрис. О том, что мирный план содержит пункт о временном прекращении огня со стороны ВСУ, сообщила немецкая газета Bild.
«Bild распространил фейк. «План победы» Bild не видел, и из тех нескольких человек, которые на сегодня вовлечены Зеленским в подготовку «плана победы», никто с Bild не говорил», – приводят комментарий Литвина украинские СМИ.
Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден не разрешит Украине наносить ракетные удары вглубь России, пока Владимир Зеленский не предоставит так называемый «победный план».

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#украина
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Британия советует Киеву полагаться на данные США при ударах ракетами по России
The Times: Украина должна полагаться на США в ракетных ударах по России
15 сентября 2024, 16:16

Фото: iStock/bpawesome

Британские власти посоветовали Украине полагаться на данные США при ударах по России ракетами Storm Shadow. Об этом 15 сентября сообщила газета The Times со ссылкой на свои источники.
Эксперты отмечают, что ракеты наводятся при помощи GPS, но российские системы глушат сигналы. Поэтому для более точного наведения Киеву рекомендуют пользоваться секретной американской системой данных по картографии.

При этом отмечается, что США не разрешают Украине наносить удары вглубь территории РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, чтобы представить Трампу, Харрис и Байдену мирный план Киева. Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден не разрешит Киеву бить вглубь России, пока Зеленский не предоставит «победный план».

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#сша
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#план
#владимир зеленский
#ракеты
#рф
#джо украина
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Экс-глава ЦРУ рассказал, как в НАТО угрожали России из-за ядерного оружия
Экс-глава ЦРУ: НАТО угрожал Черноморскому флоту из-за ядерного оружия России
15 сентября 2024, 15:59

Фото: сайт НАТО

Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что из-за ядерного оружия России страны НАТО угрожали уничтожить Черноморский флот РФ. По сообщению Петреуса, США и их западные союзники предупредили Москву об ответных мерах в случае применения ядерного оружия.
«Это (спецоперация на Украине – ред) привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот», – цитирует Экс-главу ЦРУ РБК.

При этом Петреус заявил, что будучи в должности главы ЦРУ, не обсуждал с Белым домом ответные меры на возможный ядерный удар России.

Ранее возможность ядерного удара в ответ на действия Запада на Украине допустил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При этом Медведев подчеркнул, что ядерный конфликт никому не нужен и Россия к нему не стремится.

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Стало известно, докуда могут достать британские Storm Shadow в РФ
The Times: Британские Storm Shadow могут достать до 14 аэродромов в РФ
15 сентября 2024, 15:30

Фото: istockphoto/ovbelov

До 14 аэродромов в России с учетом Шайковки под Калугой могут достать британские ракеты Storm Shadow, если в Лондоне боевикам ВСУ позволят ими пользоваться.
Об этом пишут обозреватели The Times. Журналисты опубликовали карту России с отмеченными на ней несколькими объектами, имеющими стратегическое значение.

Речь идет о тех, куда теоретически способны долететь дальнобойные ракеты Соединенного Королевства.

Авторы подчеркнули, что если киевскому режиму разрешат использовать Storm Shadow, то радиус поражения будет растянут вглубь России на 250 километров.

Помимо всего прочего, украинские неонацисты получат возможность нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу и штабу Южного военного округа. Последний расположен в Ростове-на-Дону.

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#россия
#великобритания
#ракетный удар
#новости
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