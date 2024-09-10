Киев запросил выдачу депутата Дмитрука, уехавшего за границу

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Власти Украины обратились к нескольким странам с просьбой выдать депутата Верховной рады Артема Дмитрука, который покинул страну.
Дмитрук известен своей поддержкой канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление офиса генерального прокурора в Telegram.
Украинская сторона направила запрос на задержание и временный арест Дмитрука. По имеющимся данным, он может находиться в Лондоне.
Ранее Дмитрук заявил, что в Европе пытались похитить его семью.
Напомним, журналисты узнали о судьбе российского военного с позывным Хан, имя которого было написано на сельском доме в Курской области. Отмечается, что надпись была была оставлена в одном из покинутых домов в селе Коровяковка вблизи украинской границы. В послании указаны три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга и Хан, рядом с которым город не указали. Над этой надписью указана дата 11 августа.
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Украинская сторона направила запрос на задержание и временный арест Дмитрука. По имеющимся данным, он может находиться в Лондоне.
Ранее Дмитрук заявил, что в Европе пытались похитить его семью.
Напомним, журналисты узнали о судьбе российского военного с позывным Хан, имя которого было написано на сельском доме в Курской области. Отмечается, что надпись была была оставлена в одном из покинутых домов в селе Коровяковка вблизи украинской границы. В послании указаны три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга и Хан, рядом с которым город не указали. Над этой надписью указана дата 11 августа.
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Елена Перлова