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Населенный пункт Борки в Курской области освободили от боевиков ВСУ российские силы, информирует Telegram-канал WarGonzo.
«Сегодня <…> населённый пункт Борки Суджанского района освобождён от присутствия украинских войск», — сказано в публикации.На момент написания заметки в Минобороны РФ информацию не подтверждали. По сообщению Telegram-канала, поселок от врага освобождали участники «Дикой дивизии Донбасса», бойцы «Сармата», а также морпехи 810-й бригады и ОБСпН «Арбат».
Ранее ВС РФ продемонстрировали «дорогу смерти» боевиков ВСУ на курском направлении.
Украина напала в Курской области ранним утром, 6 августа, бои в регионе продолжаются по сей день.
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Никита Кротов