Ким Чен Ын назвал секретное северокорейское вооружение «непреодолимой силой»
Главное управление ракетостроения КНДР успешно испытало новейшее вооружение, детали которого не раскрываются. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
За ходом испытаний лично наблюдал глава государства Ким Чен Ын. По данным ЦТАК, лидер страны охарактеризовал событие как свидетельство передового технического потенциала КНДР в оборонной сфере и важный шаг в модернизации вооружённых сил.
Агентство подчёркивает, что испытания не создали угрозы безопасности соседних государств. При этом конкретные характеристики и тип новой системы вооружения в публикации не раскрываются.
Ким Чен Ын подчеркнул значимость новой технологии для боеготовности страны и дальнейшего развития военной мощи. Он заявил, что противники КНДР хорошо понимают смысл такого военно‑технического обновления. Новую систему лидер государства назвал «непреодолимой силой», которая станет для оппонентов «очень жестоким, неизбежным, мощным ударом» и «неизлечимой головной болью».
Читайте также: