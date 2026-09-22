Ким Чен Ын назвал секретное северокорейское вооружение «непреодолимой силой»

22 сентября 2026, 03:12

КНДР завершила испытание новейшего вооружения

Фото: iStock/DedMityay

Главное управление ракетостроения КНДР успешно испытало новейшее вооружение, детали которого не раскрываются. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).