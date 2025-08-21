Вэнс раскрыл впечатления от общения с Путиным

21 августа 2025, 04:33

Вице-президент США Джей Ди Вэнс: «Путин мягкий и рассудительный лидер»

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News раскрыл свои впечатления от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным, охарактеризовав его как мягкого в общении, но осторожного и рассудительного лидера, который заботится об интересах своей страны.