Вэнс раскрыл впечатления от общения с Путиным
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News раскрыл свои впечатления от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным, охарактеризовав его как мягкого в общении, но осторожного и рассудительного лидера, который заботится об интересах своей страны.
Джей Ди Вэнс подчеркнул, что хотя он никогда не встречался с Путиным лично, но неоднократно общался с ним по телефону. По словам вице-президента США, российский лидер оказался более мягким в общении, чем можно было ожидать, а также проявил себя как очень расчетливый и осторожный политик. Вэнс отметил, что Путин является человеком, который заботится об интересах России, как он их видит, и это одна из причин, по которой он уважает президента США Дональда Трампа, который, в свою очередь, заботится об интересах американского народа.
Эти заявления прозвучали на фоне недавней встречи Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года, которая стала первой очной встречей лидеров двух стран за последние шесть лет. По итогам переговоров Путин оценил диалог как очень хороший, а Трамп заявил, что встреча прошла «на 10 баллов из 10».
Вэнс также выразил мнение, что личная встреча Путина и президента Украины Владимира Зеленского могла бы помочь преодолеть тупик в переговорах, с которым не справляются их команды.
