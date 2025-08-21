США впервые за 17 лет проигнорировали заявление ООН о целостности Грузии
Соединенные Штаты впервые за 17 лет отказались присоединиться к совместному заявлению членов Совбеза ООН в поддержку территориальной целостности Грузии и осуждения действий России в Абхазии и Южной Осетии. Такое решение Вашингтона вызвало резкую критику грузинской оппозиции.
На ежегодном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном годовщине пятидневной войны 2008 года, Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция выступили с совместным заявлением. В документе присутствие российских войск в Абхазии и Южной Осетии названо «незаконной оккупацией», а также поддержан суверенитет и территориальная целостность Грузии в ее международно признанных границах. Однако США впервые с 2008 года не присоединились к этому заявлению.
Такая позиция Вашингтона спровоцировала бурную реакцию среди антиправительственных сил Грузии. Оппозиция обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в крахе внешней политики и разрушении отношений с «главным стратегическим союзником» — Соединенными Штатами.
Ранее, 8 августа, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что режим экс-президента Михаила Саакашвили начал вооруженный конфликт с Россией в 2008 году по заказу «глубинного государства». В августе 2008 года Грузия начала вооруженное вторжение в Южную Осетию, что вынудило российскую армию вмешаться. После окончания боевых действий Россия признала Абхазию и Южную Осетию суверенными государствами, однако Грузия считает эти территории оккупированными.
Западные аналитики объясняют такой шаг США изменением курса американской политики. По их мнению, Дональд Трамп решил отказаться от резолюций, которые не затрагивают напрямую интересы США, и сосредоточиться на выстраивании диалога с Москвой.
