США впервые за 17 лет проигнорировали заявление ООН о целостности Грузии

21 августа 2025, 01:02

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Соединенные Штаты впервые за 17 лет отказались присоединиться к совместному заявлению членов Совбеза ООН в поддержку территориальной целостности Грузии и осуждения действий России в Абхазии и Южной Осетии. Такое решение Вашингтона вызвало резкую критику грузинской оппозиции.