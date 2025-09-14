Достижения.рф

Ким Ё Чжон пригрозила ответными мерами за учения США и Южной Кореи

Фото: Istock/Alexander Sanchez

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон предупредила Южную Корею о последствиях участия в совместных учениях с США и Японией.



«Безрассудная демонстрация силы, которую показывают США, Япония и Республика Корея вокруг КНДР, принесёт неблагоприятные для самих себя результаты», — подчекрнула Ким Ё Чжон в заявлении Центральному телеграфному агентству Кореи.
Она заявила, что Пхеньян расценит эти манёвры как продолжение враждебной политики и оставляет за собой право на ответные действия.

Это уже не первое подобное заявление Ким Ё Чжон в 2025 году. В августе она отвергла мирные инициативы президента Южной Кореи Ли Мён Бака, заявив, что Сеул не может быть дипломатическим партнёром Пхеньяна из-за продолжения военного сотрудничества с США.
