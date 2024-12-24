Климов призвал инициировать проверку после передачи Киеву $1 млрд от активов России

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Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что РФ нужно приступить к проверке и начать возбуждать гражданские и уголовные дела в рамках передачи Украине первого миллиарда долларов из доходов, полученных от замороженных российских активов на Западе, сообщило издание «Лента.ру».
«Мы обязаны начинать по этому поводу соответствующие проверки и возбуждать дела, причем дела как гражданского порядка, потому что надо ущерб возместить, так, я полагаю, есть там и предмет для уголовного разбирательства с нашей стороны», — обратил внимание сенатор.
Андрей Климов подчеркнул, что Запад направил Украине именно проценты, накопившиеся с момента ареста активов, но согласно международному права — это воровство.
Сенатор уточнил, что здесь говорится не о физических средствах, а об электронных записях на счетах.
В подобном смысле данные средства остаются в обороте на российских корреспондентских счетах банков Запада, объяснил Климов.
«Поэтому рано или поздно, я думаю, мы все равно попросим все это вернуть, и я хотел бы еще со штрафами, пенями и наказанием виновных», — добавил сенатор.
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Ольга Енгалычева