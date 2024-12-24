МИД Украины: Киев не хочет лишить украинских беженцев поддержки стран Евросоюза

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Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг информацию о намерениях Киева лишить украинских беженцев за рубежом поддержки со стороны стран Евросоюза. Его процитировало украинское внешнеполитическое ведомство в своем Teлеграм-канале.
Представитель Министерства иностранных дел Украины прокомментировал материал испанской газеты El Pais. В нём говорилось, что власти страны хотят, чтобы в странах Евросоюза перестали помогать украинским беженцам, а мужчины достигшие призывного возраста лишились доступа к консульским услугам, чтобы заставить украинцев вернуться на родину.
Георгий Тихий обратил внимание, что часть утверждений в данной статье некорректные и правительство Украины не проводит переговоры об уменьшении помощи своим гражданам в странах Евросоюза. Он подчеркнул, что согласно действующему законодательству Украины мужская часть беженцев призывного возраста имеет доступ к консульским услугам.
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