КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа

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Северная Корея 1 июля провела тестовый запуск нового типа баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5. Об этом сообщает ЦТАК.
Отмечается, что ракета может нести сверхбольшую боеголовку класса 4,5 тонны. Полет был произведен на максимальную дальность 500 километров. Кроме этого, в июле будут проведены дополнительные испытания ракеты для проверки «лётных характеристик, точности попадания и мощности взрыва сверхбольшой боеголовки.
Ранее сообщалось, что первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложили менее чем за четыре минуты до планируемого взлёта. Прямую трансляцию вела НАСА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова