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КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа

ЦТАК: Пхеньян провел тестовый запуск баллистической ракеты нового типа
02 июля 2024, 02:59
Фото: iStock/Alexyz3d

Фото: iStock/Alexyz3d

Северная Корея 1 июля провела тестовый запуск нового типа баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5. Об этом сообщает ЦТАК.


Отмечается, что ракета может нести сверхбольшую боеголовку класса 4,5 тонны. Полет был произведен на максимальную дальность 500 километров. Кроме этого, в июле будут проведены дополнительные испытания ракеты для проверки «лётных характеристик, точности попадания и мощности взрыва сверхбольшой боеголовки.

Ранее сообщалось, что первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложили менее чем за четыре минуты до планируемого взлёта. Прямую трансляцию вела НАСА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Акции двух компаний олигарха Коломойского* передали в доход РФ
Директор ФССП Аристов: акции двух компаний Коломойского* передали в доход РФ
02 июля 2024, 02:36

Фото: РИА Новости / Михаил Маркив

Директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов заявил, что в доход государства были изъяты акции 2 компаний украинского олигарха Игоря Коломойского*, а также 503 объекта недвижимости должников по его делу. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что Кошехабльский районный суд Адыгеи принял решение об изъятии в доход государства 100 процентов долей компаний олигарха в связи с экстремистской деятельностью Коломойского* и его партнеров, а также с финансированием Вооруженных сил Украины.

Были переданы акции общества с ограниченной ответственностью «Южгазэнерджи» и общества с ограниченной ответственностью «Кейтеринг-ЮГ».

Ранее сообщалось, что Кошехабльский районный суд Адыгеи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Игорю Коломойскому* и связанным с ним лицам (Павлу Шитову и компании JKX Oil & Gas Ltd) о запрете деятельности их объединения в связи с финансированием ВСУ и об обращении принадлежащего им имущества в доход РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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Орбан посетит Киев и встретится с Зеленским
FT: Орбан 2 июня посетит Киев и встретится с Зеленским
02 июля 2024, 02:02

Фото: сайт Кремля

Премьер Венгрии Виктор Орбан 2 июля посетит Киев и встретится с Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Financial Times.
«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Киев во вторник. Орбан встретится с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками», — сообщает издание.

Отмечается, что это будет его первый визит в Киев с момента начала вооруженного конфликта на Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что огонь на Украине будет прекращен, если президентом США станет Дональд Трамп. По его словам, Европе нужно подготовиться к тому, что рано или поздно начнутся переговоры между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.

Бербок утверждает, что Владимир Путин хочет пошатнуть безопасность в Европе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
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Демократы назвали дату возможного выдвижения Байдена на выборы президента США
Bloomberg: Демократы могут выдвинуть Байдена на выборы президента США 21 июля
02 июля 2024, 01:55

Фото: сайт Кремля

Демократическая партия США может выдвинуть нынешнего президента США Джо Байдена в качестве кандидата на выборах уже 21 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Такое решение должно остановить разговоры внутри партии о замене Байдена после его выступления на дебатах с Трампом.
«Национальный комитет демпартии рассматривает возможность номинации Байдена в середине июля, чтобы обеспечить его попадание в бюллетени и помочь пресечь внутрипартийные разговоры о его замене после неудачного выступления на дебатах», – отмечает агентство.
По данным издания, на 16 июля запланировали виртуальную встречу партийного комитета, на 19 июля – протокольного и на 21 июля – регистрационного. Именно во время последней демократы хотят номинировать Байдена.

В свою очередь, съезд республиканцев, на котором должны объявить кандидатом бывшего президента США Дональда Трампа, назначили на 15-18 июля.

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#сша
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#политика
#партия
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Бербок утверждает, что Владимир Путин хочет пошатнуть безопасность в Европе
02 июля 2024, 00:50

Фото: РИА Новости/ РИА Новости

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что российский лидер Владимир Путин хочет пошатнуть европейскую безопасность. Об этом информирует РИА Новости.
Она утверждает, что РФ в обозримом будущем будет самой большой угрозой для Европы. Бербок отметила, что необходимо защитить «каждый квадратный сантиметр».

Ранее сообщалось, что против сотрудников МИД ФРГ Германии, которое возглавляет Анналена Бербок, ведется расследование по подозрению в разрешении въезжать в страну мигрантам с поддельными документами. За последние 5 лет тысячам людей был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были неполными или поддельными.

Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях продолжения поддержки Западом Украины и отправки туда контингента иностранных войск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Орбан: с приходом Трампа будет прекращение огня на Украине и переговоры
02 июля 2024, 00:46

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что огонь на Украине будет прекращен, если президентом США станет Дональд Трамп. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, Европе нужно подготовиться к тому, что рано или поздно начнутся переговоры между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Он отметил, что Европа должна задаться вопросами, «кто представляет ее интересы и в чем они состоят», «где ее место в этом распределении».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США должны выступить с инициативой о немедленном прекращении огня на Украине. По его словам, американский президент в лице Дональда Трампа – единственный человек во вселенной, который двумя звонками в Москву и Киев способен дать начало переговорам о завершении конфликта.

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что его успех в дебатах был омрачен провальным выступлением нынешнего лидера США Джо Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дональд трамп
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#переговоры
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Небензя оценил план Трампа по завершению конфликта на Украине за сутки
Небензя: конфликт на Украине методом Трампа невозможно решить за сутки
02 июля 2024, 00:41

Фото: Сайт Кремля

Постпред России при ООН Василий Небензя сегодня, 1 июля, дал оценку плану Трампа по завершению конфликта на Украине. В ходе пресс-конференции дипломат заявил, что инициатива кандидаты в президента США нереализуема – разрешить украинский кризис за сутки невозможно.
«Украинский кризис не может быть разрешен за один день», – отметил Небензя в ходе пресс-конференции.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае, если он вновь станет президентом США, добьется разрешения конфликта между Россией и Украиной ровно за 24 часа. Согласно одному из заявлений премьера Венгрии Орбана, для этого Трампу понадобится два звонка – в Киев и Москву.

Василий Небензя сегодня также предупредил Израиль о политических последствиях, которые могут наступить, если тот передаст Украине 8 комплексов ПВО Patriot.

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#дональд трамп
#кризис
#киев
#сво
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Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины
Минобороны: власти Нидерландов разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине
02 июля 2024, 00:15

Фото: istockphoto/TebNad

Власти Нидерландов разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине. Об этом заявила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен, пишет РИА Новости.
«Министр внешней торговли и сотрудничества выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16. Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину», — указано в письме.

Ранее издание Politico сообщило сроки поставок F-16 Украине. Журналисты указали, что киевскому режиму истребители поставят текущим летом. В частности, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания хотят дать Киеву 60 единиц техники.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics.

Российские военные уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#норвегия
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Кадыров назначил племянника на должность секретаря Совбеза Чечни
01 июля 2024, 23:50

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на должность секретаря Совета Безопасности Чечни назначен его племянник Хамзат Кадыров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров», — заявил глава Чечни.

Помимо этого, Рамзан Кадыров внес предложения по кадровым изменениям в руководстве администрации Шалинского района Чеченской Республики. Новым главой района будет Турпал-Али Ибрагимов. Он отметил, что они имеют большой опыт на руководящих должностях и справятся с обязанностями, которые на них возложили.

Ранее Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что в новом районе Путина в Грозном продано уже 50% квартир, причем большинство — посредством исламской рассрочки. Отмечается, что все работы идут согласно плану. Нет проблем с нехваткой материалов и рабочей силы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лидер
#рамзан кадыров
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Стали известны условия Судана для размещения военной базы РФ в Красном море
ВС Судана согласны разместить военную базу РФ в Красном море в обмен на оружие
01 июля 2024, 23:10

Фото: istockphoto/Barbara Gabay

Суданские вооруженные силы согласились предоставить РФ плацдарм для военной базы в Красном море. Как сообщил аналитик Осман Аль Миргани изданию North Africa Post, основным условием для этого станет обмен на оружие, так вооруженные силы страны погрязли в конфликте с военизированной группировкой Rapid Support Forces.
По словам аналитика, армия Судана сильно нуждается в оружии, снарядах и запчастях для своих самолетов российского производства. Потому, предложить России место для военной базы в Красном море, будет лучшим вариантом, считает Аль Миргани.

Ранее секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба сообщил, что база ВМФ России в республике может начать работу уже в 2024 году.

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