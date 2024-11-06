Колеблющиеся штаты под пристальным вниманием: Трамп сообщает о нарушениях на выборах

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Кандидат в президенты Америки от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о «массовых фальсификациях» на выборах в Пенсильвании, одном из важнейших колеблющихся штатов.
«Много разговоров о массовых фальсификациях в Филадельфии. Правоохранительные органы уже идут!» — написал Трамп в своей социальной сети TRUTH Social.Его заявление прозвучало на фоне продолжающегося голосования, в котором Пенсильвания с ее 19 голосами выборщиков является стратегически важной для обеих партий.
Ранее Трамп в видеообращении призвал республиканских сторонников оставаться на участках до завершения голосования и не покидать очередей.
Президентские выборы в США проходят по системе выборщиков, и для победы кандидату необходимо заручиться 270 из 538 голосов. Победитель в штате забирает все голоса выборщиков, что делает такие штаты, как Пенсильвания, ключевыми в предвыборной гонке.
В этом году к числу колеблющихся относятся также Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада и Северная Каролина, где исход выборов остается неопределенным.
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