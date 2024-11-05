«Пока всё честно»: Трамп назвал условие, при котором признает поражение

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что признает поражение на выборах, если сочтет, что проиграл честно. Об этом сообщает РБК.
«Я очень уверен в своей победе. <...> Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока всё честно», — сказал Трамп журналистам на одном из избирательных участков во Флориде, где проголосовал на выборах..Как утверждает Трамп, процесс выборов в Америке довольно сложный и проводить их нужно с использованием бумажных бюллетеней. Альтернативным способом может выступить почтовое голосование, отметил кандидат.
Ранее Трамп выразил надежду, что одержит «большую победу» на выборах главы страны. Как считает республиканец, Штаты это большая страна, которая попала в беду и это нужно исправить. Он добавил, что уверен в своих шансах на победу, отметив, что вошел в день выборов «с большим преимуществом».
До этого американист Ярыгин объяснил слова Трампа о поражении на выборах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Гражданская война»: Политолог рассказал, чем могут закончиться выборы в США
«Мёртвые голосуют»: Политолог назвал выборы в США шоу с попкорном
Маск обвинил Харрис во лжи из-за ее заявления об американских военных за рубежом
Алина Юрчак