В Литве исключили возможность открытия границы с Белоруссией

В МИД Литвы пока не считают возможным открыть границу с Белоруссией
Фото: istockphoto/klenger

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс пока не готов открыть границу с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.



Ранее, 8 ноября, стало известно, что Литва намеревается требовать от республики компенсацию за убытки, связанные с закрытием границы. Советник премьера Игнас Доброволскас призвал перевозчиков фиксировать понесённые потери для последующей юридической оценки и предъявления претензий к белорусской стороне или её имуществу.

«Открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию до предела горячих фаз», — говорится в материале.

10 ноября сообщалось, что Вильнюс собирается вновь обратиться к Минску с просьбой разрешить проход литовских грузовиков через границу.
Никита Кротов

