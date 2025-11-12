В Литве исключили возможность открытия границы с Белоруссией

12 ноября 2025, 14:15

В МИД Литвы пока не считают возможным открыть границу с Белоруссией

Фото: istockphoto/klenger

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс пока не готов открыть границу с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.





Ранее, 8 ноября, стало известно, что Литва намеревается требовать от республики компенсацию за убытки, связанные с закрытием границы. Советник премьера Игнас Доброволскас призвал перевозчиков фиксировать понесённые потери для последующей юридической оценки и предъявления претензий к белорусской стороне или её имуществу.





«Открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию до предела горячих фаз», — говорится в материале.