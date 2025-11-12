В России допустили полное прекращение выдачи шенгенских виз гражданам
Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев не исключил, что после запрета на выдачу шенгенских мультивиз оформление шенгена для россиян могут полностью прекратить.
Как пишет ТАСС со ссылкой на собеседника, сейчас наблюдаются ужесточения, а сроки рассмотрения заявлений на визы постепенно увеличиваются.
Кондратьев спокойно отнёсся к решению ЕС ограничить выдачу мультивиз россиянам и отметил, что в стране создали условия для развития внутреннего туризма, который способен заменить европейские направления отдыха.
Ранее, 5 ноября, сообщалось, что с 2026 года въезд в ФРГ для россиян с загранпаспортами без биометрии ограничат.
