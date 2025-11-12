В России допустили полное прекращение выдачи шенгенских виз гражданам

12 ноября 2025, 13:20

В МЭР допустили полное прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России

Фото: istockphoto/Mikhail Blavatskiy

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев не исключил, что после запрета на выдачу шенгенских мультивиз оформление шенгена для россиян могут полностью прекратить.