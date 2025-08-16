США предложат Путину «пряники» по ядерным вооружениям для мира на Украине
Администрация США готова предложить России переговоры по совместным проектам на Аляске и контролю над вооружениями в обмен на прекращение огня в Украине, сообщили источники CNN и Reuters.
В рамках стратегии «пряника и кнута» американские чиновники обсуждают привлечение российских атомных ледоколов для разработки газовых месторождений Аляски и возобновление диалога по стратегическим вооружениям. Эти инициативы станут стимулом для запуска мирного процесса, если Кремль согласится на перемирие.
Параллельно администрация Трампа разрабатывает санкционные меры против «Роснефти» и «Лукойла», а также расширение ограничений на теневой нефтяной флот РФ – такие шаги будут реализованы при отказе Москвы от деэскалации.
Европейские союзники не участвовали в разработке экономических стимулов для России, что подчеркивает самостоятельность Вашингтона в переговорной стратегии. По данным источников Bloomberg, дополнительным рычагом давления станут 100% пошлины для покупателей российской нефти, включая Китай и Индию.
