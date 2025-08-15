Достижения.рф

Разница часовых поясов позволила президенту РФ дважды прожить один день

Путин «вернулся» в 15 августа при перелёте на Аляску из-за линии перемены дат
Владимир Путин, завершив работу в Магадане 15 августа и преодолев за 4 часа путь до Аляски, фактически «вернулся» в ту же дату из-за 19-часовой разницы во времени при пересечении линии перемены дат над Беринговым проливом.



После рабочего визита в Магадан 15 августа президент РФ вылетел на Аляску для переговоров с Дональдом Трампом. Четырёхчасовой перелёт завершился в Анкоридже в 10:54 утра местного времени — также 15 августа. Такой временной парадокс стал возможен из-за пересечения самолётом линии перемены дат в Беринговом проливе.

Линия перемены дат, проходящая между российским Дальним Востоком и Аляской, создаёт уникальную разницу во времени: когда в Магадане полночь 16 августа, в Анкоридже — 05:00 утра 15 августа. Таким образом, перелетевший пролив Путин «выиграл» 19 часов, дважды прожив 15 августа.

Этот географический курьёз предварил ключевые переговоры по украинскому урегулированию. Напомним, в день вылета ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке, что советник главы ДНР назвал «провокацией перед саммитом».

Елизавета Теодорович

