Разница часовых поясов позволила президенту РФ дважды прожить один день

Путин «вернулся» в 15 августа при перелёте на Аляску из-за линии перемены дат

Фото: iStock/Dushlik

Владимир Путин, завершив работу в Магадане 15 августа и преодолев за 4 часа путь до Аляски, фактически «вернулся» в ту же дату из-за 19-часовой разницы во времени при пересечении линии перемены дат над Беринговым проливом.