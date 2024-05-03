«Комитет ингушской независимости»* попал в перечень нежелательных организаций

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал слова кандидата в Европарламент от Финляндии Мики Аалтолы о необходимости «отрезать» Калининград от России и отметил, что такие предложения граничат с неадекватностью.