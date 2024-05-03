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«Комитет ингушской независимости»* попал в перечень нежелательных организаций

03 мая 2024, 19:04
Фото: сайт Минюста

Фото: сайт Минюста

«Комитет ингушской независимости»* внесли в перечень нежелательных организаций. Об этом сообщается на сайте Минюста России.
Отмечается, что организация выступает за независимость Республики Ингушетия. Главный офис компании базируется в турецком Стамбуле. Также «Комитет ингушской независимости» имеет свой флаг, герб и устав.

Напомним, что 19 января Минюст признал организацию иностранным агентом.



Ранее ведомство также признало нежелательными немецкие некоммерческие организации «Фонд Бориса Немцова за свободу» и Фонд имени Фридриха Науманна за свободу, а также украинскую «Общественную организацию Центр Гражданских Свобод».

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*организация признана нежелательной на территории России
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#ингушетия
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Политолог Беспалов: Одесса – ключевой для Запада регион на Украине
03 мая 2024, 19:52

Фото: iStock/teksomolika

Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов заявил, что Одесса является ключевым для Запада городом на Украине, состояние которого будет определять положение Киева.
Так он прокомментировал сообщения о заявлениях французского президента Эмманюэля Макрона о том, что в Румынии присутствуют 2 тыс. легионеров Франции, готовых выступить в Одессу.

«Что касается Одессы, с точки зрения Запада это ключевой регион на Украине. Контроль над Одессой определяет, будет ли иметь Украина выход к морю», — сказал в беседе с Pravda.Ru Беспалов.

При этом касательно президента Молдовы Майи Санду, то она, по мнению эксперта, несмотря на антироссийскую настроенность не желает втягивать страну в вооружённый конфликт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.

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Экс-разведчик Риттер дал три дня на выживаемость бригадам НАТО в случае конфликта
03 мая 2024, 19:47

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер дал три дня на выживаемость бригадам НАТО в случае конфликта в Европе. Об этом Риттер заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По словам Риттера, размещение военного контингента у границ РФ не свидетельствует о готовности стран Североатлантического альянса к вооруженному конфликту.

Бывший разведчик подчеркнул, что серьезная военная держава могла бы сразу отправить солдат в Литву, а не растягивала бы создание группировки на несколько лет, как это делает ФРГ.

Ранее НАТО обвинила РФ в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса». Действия Москвы якобы включают «дезинформацию, саботаж, насилие» и иные преступления.

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Разведка США допустила участие России еще в одном вооруженном конфликте
Глава Нацразведки США Хейнс: Россия может принять участие в конфликте на Тайване
03 мая 2024, 19:30

Фото: iStock/Im Yeongsik

Согласно оценке американской разведки, сотрудничество между Россией и Китаем увеличивается. В том числе стороны взаимодействуют по разрешению военных вопросов.
Об этом заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс комитету Сената США по вооруженным силам, сообщщает Bloomberg. По ее мнению, Россия и Китай сотрудничают по военным вопросам, якобы включая потенциальное вторжение на Тайвань.

Хейнс указала на стремление Пекина работать с Москвой в разных сферах: военных, политических, экологических и технологических.

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#разведка
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Экс-премьера Британии Джонсона унизили на местных выборах
Sky News: экс-премьера Британии Джонсона не пустили на избирательный участок
03 мая 2024, 19:23

Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог попасть на избирательный участок, чтобы проголосовать на местных выборах в графстве Оксфордшир, передает телеканал Sky News.
Уточняется, что Джонсон забыл принести необходимую форму удостоверения личности с фотографией. Примечательно, что такой способ подтверждения личности на выборах был законодательно введен самим политиком в 2022 году.

Представитель Джонсона поделился, что в итоге бывший премьер-министр смог проголосовать и отдал голос за консерваторов.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с властями Украины о 100-летнем сотрудничестве между странами.

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Военные США объявили «повышенную готовность» из-за русских солдат в Нигере
РИА: Американские военные в Нигере объявили повышенную готовность
03 мая 2024, 19:02

Фото: istock / Dmitry Belyaev

Американские военнослужащие в Нигере объявили «повышенную готовность» из-за присутствия в Нигере российских солдат. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах африканской страны.
Прежде в Пентагоне заявили, что США наблюдают за ситуацией на базе, где находятся российские и американские солдаты.

По словам собеседника издания, на базе в Нигере также присутствуют военные из Германии и Италии, которые ведут себя спокойно. Американцев, напротив, нервно себя ведут и хотят в бронежилетах.

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#нигер
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«Вирус Зеленского»: Стало известно, кому не даёт покоя «история успеха» украинского лидера
Рогов: возможно, что Макрона поразил «вирус Зеленского»
03 мая 2024, 18:58

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Сознание французского лидера Эммануэля Макрона поражено «вирусом Зеленского». Такое заявление сделал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Накануне Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.

«Макрону, видимо, не дает покоя история успеха Зеленского, как можно непопулярному главе действующего режима остаться у власти и не проводить выборы. Вполне возможно, что сознание Макрона поразил "вирус Зеленского", симптомами которого являются человеконенавистничество и агрессивное поведение в отношении России», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он пояснил, что Макрон готов вовлечь Францию в прямой конфликт с Россией, чтобы сохранить власть в своих руках и навязать французам ненависть к российскому народу.

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#макрон
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Власти Калининграда: Слова европейских политиков граничат с неадекватностью
03 мая 2024, 18:41

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал слова кандидата в Европарламент от Финляндии Мики Аалтолы о необходимости «отрезать» Калининград от России и отметил, что такие предложения граничат с неадекватностью.
Кроме этого, он обвинил Прибалтику в волюнтаристском ограничении наземного и воздушного калининградского транзита.

«Наши самолёты из-за ограничений летают над нейтральными водами Балтийского моря. Трудностей в навигации и использовании GPS не испытывают. Хочется спросить наших финский соседей, чем отличается модуль GPS в Boeing или Airbus «Аэрофлота» и Finnair? Ничем. Поэтому, прежде чем делать подобные заявления, советуем открыть любое приложение для отслеживания пассажирских самолетов и посмотреть на маршруты», — добавил в беседе с NEWS.ru Лысков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал слова финских политиков, в частности директора Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола, о необходимости ограничить доступ РФ к Калининграду полным абсурдом и подлостью.

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#калининград
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#европа
#политика
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Путин провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Рахмоном
03 мая 2024, 18:37

Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Лидеры двух стран обсудили участие в приуроченных к Дню Победы мероприятиях в Москве. Также главы России и Таджикистана обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов и обсудили сотрудничество в борьбе с террористической угрозой.

Отмечается, что в последнее время активизировались попытки искусственного нагнетания ситуации вокруг прибывающих в Россию трудовых мигрантов, включая граждан Таджикистана. Президенты заявили, что такие попытки будут пресекаться обеими сторонами, чтобы не наносить ущерб проверенным временем двусторонним отношениям.

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#переговоры
#сотрудничество
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Кандидат в президенты Литвы назвал Крым российским
03 мая 2024, 18:29

Фото: istockphoto / Ekaterina Utorova

Крым является российским, так как это решил народ в ходе референдума. Об этом заявил кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус в интервью агентству ELTA.
Он напомнил, что население проголосовало за присоединение республики к РФ, поэтому Крым принадлежит России.
«Раньше Крым принадлежал Украине. Еще раньше Крым принадлежал Советскому Союзу. Еще раньше Крым принадлежал царской России — так мы дойдем до греческих городов или до Крымского ханства», — заявил политик.

По его мнению, Запад выпустил из бутылки джина, когда признал Косово. Вайткус заявил, что Литва не будет использовать двойные стандарты. Если страна признала Косово, то Крым также обязана признать.

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