«Комитет ингушской независимости»* попал в перечень нежелательных организаций

Фото: сайт Минюста
«Комитет ингушской независимости»* внесли в перечень нежелательных организаций. Об этом сообщается на сайте Минюста России.
Отмечается, что организация выступает за независимость Республики Ингушетия. Главный офис компании базируется в турецком Стамбуле. Также «Комитет ингушской независимости» имеет свой флаг, герб и устав.
Напомним, что 19 января Минюст признал организацию иностранным агентом.
Ранее ведомство также признало нежелательными немецкие некоммерческие организации «Фонд Бориса Немцова за свободу» и Фонд имени Фридриха Науманна за свободу, а также украинскую «Общественную организацию Центр Гражданских Свобод».
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*организация признана нежелательной на территории России
Напомним, что 19 января Минюст признал организацию иностранным агентом.
Ранее ведомство также признало нежелательными немецкие некоммерческие организации «Фонд Бориса Немцова за свободу» и Фонд имени Фридриха Науманна за свободу, а также украинскую «Общественную организацию Центр Гражданских Свобод».
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*организация признана нежелательной на территории России
Анастасия Чинкова