Владимир Путин сделал комплимент Роберту Фицо

Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заметил, что походка премьер-министра Словакии Роберта Фицо спортивная, сообщило агентство РИА Новости.
«У вас прямо такая спортивная походка», — обратил внимание Владимир Путин во время рукопожатия с Робертом Фицо в Кремле.
Разговор политиков «на ногах» случился после торжественного приема от имени российского лидера. Его организовали в честь глав зарубежных делегаций, которые прибыли в Москву на мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Премьер-министр Словакии спросил у Владимира Путина, встретятся ли они позднее, на что президент ответил утвердительно.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через своих помощников обменялись поздравлениями с Днём Победы.
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