«Корабль становится необитаемым»: Дмитриев отреагировал на увольнение главы аппарата Стармера
Дмириев назвал «корабль» Стармера необитаемым
«Корабль» премьер-министра Великобритании Кира Стармера быстро приходит в запустение, и вскоре его покинет и сам глава правительства.
Об этом заявил руководитель РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал отставку главы аппарата британского премьера Моргана Максуини.
«Корабль Стармера быстро становится необитаемым», — написал Дмитриев в X.
Максуини, как сообщалось ранее, ушёл со своего поста на фоне скандала, связанного с контактами бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном. Эпштейну в 2019 году в Америке предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме. Следствие пришло к выводу, что причиной смерти стало самоубийство.