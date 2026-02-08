«Корабль становится необитаемым»: Дмитриев отреагировал на увольнение главы аппарата Стармера

08 февраля 2026, 20:04

Дмириев назвал «корабль» Стармера необитаемым

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

«Корабль» премьер-министра Великобритании Кира Стармера быстро приходит в запустение, и вскоре его покинет и сам глава правительства.





Об этом заявил руководитель РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал отставку главы аппарата британского премьера Моргана Максуини.





«Корабль Стармера быстро становится необитаемым», — написал Дмитриев в X.