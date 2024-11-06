Корниенко обратился к Трампу с просьбой помочь провести выборы в Верховную Раду Украины

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Заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко обратился к Дональду Трампу, недавно одержавшему победу над Камалой Харрис в борьбе за пост президента США, и попросил помочь в проведении выборов в Верховную Раду. Из-за военного положения, действующего в стране, украинские парламентарии не могут организовать выборы самостоятельно, сообщает издание «Страна.ua».
«Мы в Верховной Раде не можем измениться как Конгресс, но мы очень хотели бы, чтобы американские политики все, начиная с Дональда Трампа, избранного президента и заканчивая Конгрессом, Сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба как депутатов», — сказал Корниенко.Он также отметил, что для осуществления выборов необходимо завершить военный конфликт на территории Украины, поскольку в условиях военного положения проведение выборов на территории страны невозможно.
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