23 сентября 2025, 13:03

В Москве предупредили, что будущее ядерного паритета зависит от шагов США

Фото: Istock/vchal

Россия предложила продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях на один год. По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, этот шаг посылает жёсткий сигнал США. Подробности сообщает «Царьград».





Коротченко считает, что позиция Москвы может стать шагом к нормализации отношений. Россия исходит из того, что переговоры по новому соглашению займут несколько лет. Годичная отсрочка даёт администрации США время сформировать свою позицию.



Как отмечают обозреватели, современные стратегические комплексы РФ опережают американские вооружения. Это позволяет России выполнять условия договора без ущерба для безопасности.

«Если в течение отведенного года Вашингтон не сделает конструктивных шагов навстречу, Россия снимет с себя все обязательства по ограничению вооружений. Будущее ядерного паритета теперь полностью в руках американской стороны», — сказано в публикации.