23 февраля 2026, 04:10

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Русскоязычные украинцы, которых пытаются заставить говорить «кривду», защищают правду, историю и здравый смысл. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в беседе с ТАСС.





Дипломат объяснила, что граждане Украины, владеющие русским языком и знакомые с ключевыми событиями общей истории своей страны и России, в первую очередь отстаивают здравый смысл.





«Мне кажется, они просто защищают свое душевное здоровье, потому что, когда человек знает вроде бы правду, но под давлением заставляет самого себя произносить кривду, то недалеко до действительно каких-то элементов раздвоения личности и так далее», — сказала она.