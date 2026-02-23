Захарова высказалась о том, как русскоязычных украинцев вынуждают «говорить кривду»
Русскоязычные украинцы, которых пытаются заставить говорить «кривду», защищают правду, историю и здравый смысл. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в беседе с ТАСС.
Дипломат объяснила, что граждане Украины, владеющие русским языком и знакомые с ключевыми событиями общей истории своей страны и России, в первую очередь отстаивают здравый смысл.
«Мне кажется, они просто защищают свое душевное здоровье, потому что, когда человек знает вроде бы правду, но под давлением заставляет самого себя произносить кривду, то недалеко до действительно каких-то элементов раздвоения личности и так далее», — сказала она.Представитель МИД РФ подчеркнула: те украинцы, которые не стремятся разорвать связь с Россией, стоят на страже правды, праведности и здравого смысла. Напомним, что Киев до сих пор систематически выдавливает русский язык из образования, культуры и СМИ Украины, игнорируя международные обязательства перед национальными меньшинствами.
Ранее Захарова сообщила, что правду о событиях в зоне СВО на Западе становится всё труднее игнорировать и тем более замалчивать, несмотря на попытки части западных СМИ это делать. По её словам, с отснятыми документальными кадрами невозможно спорить.