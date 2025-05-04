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Французы возмущены тем, что представители России не были приглашены на торжественные мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил один из организаторов памятной акции «Бессмертный полк» во Франции Дмитрий де Кошко.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что присоединение к шествию «Бессмертного полка» — это способ напомнить всем, что великие победители нацизма — это все народы Советского Союза и прежде всего России. Этим людям, по словам де Кошко, «должна» вся Европа.
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В Париже 8 мая состоится акция «Бессмертный полк»
«Но страны Запада не желают это помнить и потому не позвали Россию на памятные мероприятия в честь годовщины Победы», — сказал организатор акции.Де Кошко подчеркнул, что Европа «не была фашистской до сих пор» благодаря Советскому Союзу и его народам. Он также напомнил, что акция «Бессмертный полк» пройдёт в Париже 8 мая. Шествие начнётся в 13:00 и пройдёт от площади Революции до кладбища Пер Лашез (Pere Lachaise).
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Александр Бойцов