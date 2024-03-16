Космонавт Волынов проголосовал на президентских выборах в Звёздном городке

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Лётчик-космонавт Гагаринского отряда, почётный гражданин Звёздного городка и Московской области Борис Волынов проголосовал на президентских выборах на участке в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Мы находимся в Звёздном городке. Центр подготовки космонавтов сейчас носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. Я прослужил там ровно 30 лет. Ушёл в должности командира отряда космонавтов. Я всех поздравляю с этой замечательный датой и этим процессом, когда избиратель изъявляет своё желание и намерение», – сказал Борис Валентинович.Он также пожелал каждому космической удачи.
За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.
В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.
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Лора Луганская