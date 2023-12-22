КПРФ определилась с кандидатом в президенты России

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Депутата Николая Харитонова выдвинули кандидатом на президентские выборы от фракции КПРФ. Об этом сообщает «Интерфакс».
Секретарь ЦК партии Александр Ющенко в беседе с изданием отметил, что 22 декабря состоится ряд заседаний, на которых руководители отделений партии и пленум центрального комитета КПРФ обсудят подготовку к выборам и кандидатов на пост президента.
Также секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своём Telegram-канале уточнил, что кандидатуру Харитонова выдвинул лично глава фракции Геннадий Зюганов.
Ранее московское отделение КПРФ рекомендовало две кандидатуры на выборы президента РФ. Предлагалось выдвинуть главу партии Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко.
Читайте также:
На президиуме ЦК КПРФ поддержали кандидатуру Харитонова на выборы президента
Фракция КПРФ определилась с кандидатами на выборы президента России
Кто пойдет против Путина: мать троих детей из Ржева стала самовыдвиженкой на выборы 2024
Также секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своём Telegram-канале уточнил, что кандидатуру Харитонова выдвинул лично глава фракции Геннадий Зюганов.
Читайте также:
На президиуме ЦК КПРФ поддержали кандидатуру Харитонова на выборы президента
Фракция КПРФ определилась с кандидатами на выборы президента России
Кто пойдет против Путина: мать троих детей из Ржева стала самовыдвиженкой на выборы 2024
Анастасия Чинкова